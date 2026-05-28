"Los caminos de la muerte son los que atravesamos en este momento": gobernador del Caquetá responde a polémica frase del presidente Petro

Luis Francisco Ruiz Aguilar, gobernador del departamento de Caquetá, Colombia, respondió en La Noche de NTN24 a la polémica frase pronunciada esta semana por Gustavo Petro en medio de un acto público en la que advirtió que quedaba en manos de los ciudadanos elegir "el futuro de Colombia, sea por los caminos de la vida 'afloridos' que serán, sea por los caminos de la muerte tristes que serán".

Para Ruiz Aguilar, "los caminos de la muerte" no solo se miden por vidas, sino por "las presiones, el constreñimiento y la extorsión que se encuentra disparada en el departamento del Caquetá (…) y lo más triste es que la presión es ejercida por quienes están sentados en la mesa de diálogo".

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El gobernador aseguró que, aunque sí espera conseguir la paz en medio de los diálogos, no está en lo absoluto dispuesto a aceptar las injusticias cometidas por los grupos criminales, al tiempo que no apoya la impunidad para los responsables de distintas atrocidades que han sido reportadas.

"Los caminos de la muerte son los que estamos atravesando en este momento en el departamento del Caquetá", señaló Ruiz Aguilar en respuesta al presidente Petro, quien en un rol más de candidato que de mandatario, ha elevado su evidente postura de apoyo al aspirante de su mismo partido, Iván Cepeda, a días de las elecciones presidenciales que tendrán lugar este domingo 31 de mayo.

Cuando falta poco para los comicios presidenciales la violencia en Colombia continúa escalándose, no solo contra los candidatos, principalmente de la oposición, sino también contra las víctimas de la violencia armada, que se ha incrementado en las distintas regiones del país.

En el departamento de Guaviare, en el suroriente del país, la guerra entre las disidencias de las FARC dejó al menos 50 muertos. Durante la noche del miércoles resonaron las balas en zona rural de San José del Guaviare, según se pudo apreciar en videos de los aterrorizados habitantes.

Willy Rodríguez Rojas, alcalde de San José del Guaviare, Colombia, lamentó los trágicos hechos en entrevista con La Noche de NTN24, en la que además extendió la preocupación de toda la región.

"Las autoridades locales en coordinación con gobernación hemos coincidido en que esta Colombia profunda ha tenido eventos desafortunados como estos que mencionamos (…) creíamos que, con la Paz Total, que era una referencia de este Gobierno, íbamos a disminuir los datos y cifras, pero desafortunadamente esa situación se ha complicado mucho más", expuso Rodríguez.