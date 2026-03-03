NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Mundial 2026

"Las boletas estaban a precio de limón": hinchas de La Vinotinto se lamentan al conocer precio desde el que se venderán las entradas para el repechaje mundialista

marzo 3, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Hinchada de la selección de Venezuela - Foto EFE
Venezuela habría tenido que enfrentar a Surinam y, de haber ganado ese partido, medirse contra Irak por una hipotética posibilidad en el Mundial de 2026 que le fue arrebatada por Bolivia.

Las entradas para las series del repechaje internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026 salieron a la venta el martes a precios considerados por muchos económicos en comparación con los de la fase definitiva del torneo propiamente dicho.

La repesca, para la que la selección de Venezuela perdió en la última fecha el cupo que conservó en buena parte de las Eliminatorias Sudamericanas, determinará dos de las seis selecciones restantes para clasificarse al primer Mundial de 48 equipos, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Irak, la República Democrática del Congo, Nueva Caledonia, Jamaica, Surinam y Bolivia, que empató con Brasil en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas para arrebatarle el pase a La Vinotinto —que cayó 6 a 3 ante Colombia en esa última jornada—, jugarán en dos estadios que también son sedes de la Copa del Mundo.

Guadalajara y Monterrey serán sedes de esa especie de torneo interconfederativo que tendrá lugar del 26 al 31 de marzo con precios de entradas que deslumbraron a los aficionados futboleros.

¿Cuál es el precio desde el que los aficionados pueden conseguir entradas para el repechaje al Mundial de 2026?

Según anunció la FIFA, los aficionados podrán conseguir boletas para esos partidos por precios que van desde 11,33 dólares.

Luego de conocerse ese saldo, los seguidores de La Vinotinto lamentaron en redes sociales el valor por el que habrían podido acceder a los partidos su selección hubiera disputado en caso de haber conservado el anhelado cupo.

"No solo nos hubiera tocado jugar contra Surinam e Irak, sino que las boletas estaban a precio de limón. Mano, teníamos fe", dijo un usuario en la red social X. "Hasta Bocha recién despedido hubiese podido pagarla", le complementó otro a manera de broma.

El contrato del entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista, cabe recordar, fue cesado por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) luego de que el equipo nacional se quedara sin posibilidades de ir al Mundial, sobre cuyas entradas se ha hablado en los últimos meses especialmente por el tema de los precios.

Y es que el valor de las entradas al repechaje contrasta con los del Mundial en sí, cuyos elevados valores provocaron las quejas de los aficionados.

El precio de las entradas más económica para los partidos de la fase definitiva del Mundial es de 60 dólares, pero los precios dinámicos y el mercado de reventa han dejado a muchos aficionados sin poder acceder a estas.

