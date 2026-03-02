Entrenador de James Rodríguez fue contundente sobre la razón por la que no ha debutado con el Minnesota United: "Aquí no se regalan minutos por el nombre que llevas en la espalda"

Este fin de semana la expectativa estaba puesta en el debut del mediocampista y capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, con su nuevo equipo el Minnesota United en la Major League Soccer (MLS).

Pese que las cámaras del encuentro lo mostraron calentando en la segunda parte del partido, el '10' de la 'Tricolor' nunca vio minutos y continuó en la banca de suplentes.

El debut del colombiano con el conjunto norteamericano tendrá que esperar y es una situación que deberá llevarse con paciencia, según explicó el entrenador Cameron Knowles.

VEA TAMBIÉN Entrenador de España propuso que se busque otra sede para disputar la Finalissima debido a los ataques que se han dado en Medio Oriente o

En la rueda de prensa postpartido tras el triunfo 1-0 del equipo en el Allianz Field, el técnico habló sobre el esperado debut de James. Para Knowles el partido era demasiado "difícil" para entrar y no eran las "circunstancias" ideales para que Rodríguez debutara.

"Era un partido difícil para entrar. El juego estaba 1-0 y James había estado sentado en el banco durante 75 u 80 minutos, con solo una semana completa de entrenamiento con nosotros. Creo que no era la circunstancia ideal para su debut", explicó.

Además, se refirió a la frustración de los hinchas colombianos ante la falta de minutos que está teniendo mediocampista cafetero.

El entrenador comentó que entiende la frustración del público porque "todos queremos ver a James", pero que su responsabilidad es "con el rendimiento colectivo los 90 minutos".

Y continuó diciendo: "James es un jugador de clase mundial, pero aquí no se regalan minutos por el nombre que llevas en la espalda. El fútbol de esta liga es de transiciones rápidas y hoy sentí que el partido no era para él".

Knowles también aseguró que habló con James y sabe lo que espera: "Cuando esté al 100% de lo que este sistema requiere, será el primero en la lista. Mientras tanto, trabajará como los demás".

VEA TAMBIÉN ATP confirma que un "pequeño número" de tenistas permanece bloqueado en Dubái tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán o

El panorama es complicado a tan solo tres meses de que se dispute el Mundial de 2026, ya que el capitán de la selección Colombia lleva cuatro meses sin disputar un partido oficial.

La última vez que jugó un partido oficial fue el pasado 19 de noviembre de 2025 con el conjunto cafetero en el amistoso que disputó ante Australia.

Si no debuta pronto y de ser llamado a la selección para los partidos amistosos contra Croacia y Francia, estos serían los únicos encuentros oficiales que tendría antes de la cita mundialista.