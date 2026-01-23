Comando Sur confirmó el ataque a una nueva narcolancha, la primera desde que Maduro fue capturado

El Comando Sur confirmó un nuevo ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, el primero a una de estas embarcaciones que se conoce tras la captura de Nicolas Maduro.

La operación fue ordenada por el secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y ejecutada por la fuerza de tarea conjunta Lanza del Sur.

La lancha supuestamente operada por organizaciones terroristas y, según información de inteligencia, dos personas murieron y una sobrevivió. Tras el ataque, el Comando Sur activó un operativo de búsqueda junto a la guardia costera de Estados Unidos.

Este es el primer ataque a una embarcación vinculada con el narcotráfico desde que la administración de Donald Trump ejecutó el operativo que dio con la captura del líder del régimen Nicolás Maduro.

Entre tanto, el medio The Guardian publicó un audio en el que Delcy Rodríguez confesó que Estados Unidos le habría dado un ultimátum a ella, a Jorge Rodríguez y a Diosdado Cabello, para decidir si cooperaban o no con Washington y si no, serían neutralizados.

La nueva cabeza del régimen venezolano contó que la administración de Donald Trump les dio 15 minutos tanto a ella, como su hermano Jorge y Diosdado Cabello para responder si colaborarían con Washington o si no los iban a matar.

“Nos enfrentamos con miedo, las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente, nos dieron a Diosdado, Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no, nos iban a matar”, indicó.