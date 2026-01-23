NTN24
Narcolancha

Comando Sur confirmó el ataque a una nueva narcolancha, la primera desde que Maduro fue capturado

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
La operación fue ordenada por el secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y ejecutada por la fuerza de tarea conjunta Lanza del Sur.

El Comando Sur confirmó un nuevo ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, el primero a una de estas embarcaciones que se conoce tras la captura de Nicolas Maduro.

o

La operación fue ordenada por el secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y ejecutada por la fuerza de tarea conjunta Lanza del Sur.

La lancha supuestamente operada por organizaciones terroristas y, según información de inteligencia, dos personas murieron y una sobrevivió. Tras el ataque, el Comando Sur activó un operativo de búsqueda junto a la guardia costera de Estados Unidos.

Este es el primer ataque a una embarcación vinculada con el narcotráfico desde que la administración de Donald Trump ejecutó el operativo que dio con la captura del líder del régimen Nicolás Maduro.

o

Entre tanto, el medio The Guardian publicó un audio en el que Delcy Rodríguez confesó que Estados Unidos le habría dado un ultimátum a ella, a Jorge Rodríguez y a Diosdado Cabello, para decidir si cooperaban o no con Washington y si no, serían neutralizados.

La nueva cabeza del régimen venezolano contó que la administración de Donald Trump les dio 15 minutos tanto a ella, como su hermano Jorge y Diosdado Cabello para responder si colaborarían con Washington o si no los iban a matar.

“Nos enfrentamos con miedo, las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente, nos dieron a Diosdado, Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no, nos iban a matar”, indicó.

