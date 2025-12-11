NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Revista Time

La revista Time tomó inusual decisión en la elección de su "persona del año"

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia Reuters
Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, figuran entre los empresarios que para Time "han tomado el volante de la historia”.

La revista Time nombró este jueves como personalidad del año a los "arquitectos de la Inteligencia Artificial (IA)", por considerar que su trabajo en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad.

"La Persona del Año es una forma poderosa de centrar la atención mundial en las personas que moldean nuestras vidas. Y este año, nadie tuvo un mayor impacto que quienes imaginaron, diseñaron y construyeron la IA", escribió Sam Jacobs, editor jefe de Time, en una carta a sus lectores.

Jacobs describió a los arquitectos como "una humanidad que asombra y preocupa" y "que transforma el presente y trasciende lo posible".

Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, figuran entre los empresarios que "han tomado el volante de la historia, desarrollando tecnología y tomando decisiones que están remodelando el panorama de la información, el clima y nuestros medios de vida", señaló la revista estadounidense.

"Reorientaron la política gubernamental, alteraron las rivalidades geopolíticas y llevaron robots a los hogares. La IA emergió, podría decirse, como la herramienta más relevante en la competencia entre grandes potencias desde el advenimiento de las armas nucleares", añadió Time.

La edición 2025 de la "Persona del Año" incluye un artículo de portada que explora cómo la IA cambió el mundo a lo largo del año de formas nuevas y, a veces, aterradoras.

Incluye entrevistas con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia (NVDA.O), cuyos chips impulsan el auge de la IA, e inversores en IA como Masayoshi Son, director ejecutivo de SoftBank.

Explora aspectos tan preocupantes de la IA como la muerte de un californiano de 16 años que se suicidó, tras lo cual sus padres demandaron a OpenAI, creador de ChatGPT, culpándola de la muerte de su hijo debido a las conversaciones que mantuvo con el chatbot.

Time es uno de los muchos medios de comunicación que se asocian con empresas de IA para licenciar contenido y desarrollar nuevas herramientas.

En junio de 2024, firmó un acuerdo de contenido plurianual con OpenAI que otorgó al creador de ChatGPT acceso a su contenido de noticias archivado. En respuesta a las consultas de los usuarios, el chatbot cita y enlaza la fuente en Time.com.

La revista Time nombró al entonces presidente electo Donald Trump "Persona del Año" en 2024, así como en 2016.

Entre los ganadores anteriores también se encuentran la estrella del pop Taylor Swift, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk.

