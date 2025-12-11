Daniel Ortega reafirmó su apoyo con Nicolás Maduro y aseguró que EE. UU. “se equivoca” amenazándolo

Hace poco se llevó a cabo una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército de Nicaragua en Managua, este evento fue trasmitido en cadena nacional, el dictador Daniel Ortega en uno de sus discursos expresó su respaldo a su aliado venezolano.

“Se equivoca el gobierno de los Estados Unidos amenazando al hermano gobierno venezolano. Expresamos nuestra solidaridad al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano que ama la paz”, expresó el dictador nicaragüense.

Las declaraciones de Ortega en referencia al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, operación como parte de una estrategia antidrogas, defendida por el presidente Donald Trump y percibida por el régimen de Nicolás Maduro como una “amenaza”.

Adicionalmente Ortega comentó que “la solución a este problema de las drogas, del narcotráfico, no está en el despliegue militar alrededor de los Estados latinoamericanos y caribeños. No están haciendo nada porque la droga sigue llegando a Estados Unidos”.

Cuestionando la estrategia del país americano y asegurando que “su problema lo tiene en su propia casa”, además, enfatizó en que deberían tener más control de sus fronteras y actuar sobre los barrios donde se distribuye aquella droga.

Asimismo, añadió que la droga producida en Sudamérica “ya ni si quiera va para Estados Unidos” sino que esta “va para Europa”.

El dictador también le pidió a Donald Trump que no siga con las amenazas a los países latinoamericanos y caribeños, en especial a Venezuela, donde se encuentra su aliado Nicolás Maduro, “que no ha lanzado ninguna agresión contra pueblo alguno”.

En compañía de su petición, hizo también una critica a Estados Unidos por pretender imponer “la famosa Doctrina Monroe, de América para los americanos”, sin compartir su riqueza con la región de América Latina y el Caribe.

Finalmente, la tensión entre el régimen de Maduro y Estados Unidos sigue, puesto que Washington acusa al dictador Maduro y altos funcionarios del régimen y del sector militar de liderar la organización terrorista el Cartel de los Soles.