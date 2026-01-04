Comercios abiertos, gasolina y vuelos: Venezuela intenta retomar la normalidad un día después de la detención de Maduro

En un recorrido por Caracas y parte de la Zona Metropolitana, NTN24 pudo verificar las colas en los comercios que están abiertos para la venta de alimentos.

Comercios en Caracas - AFP

También las estaciones de servicio expenden gasolina a los conductores sin que se registren novedades. Muchas de ellas habían decidido cerra un día antes.

VEA TAMBIÉN Tribunal que avaló la "reelección" de Maduro declara a Delcy Rodríguez presidenta en funciones de Venezuela o

La autoridad aeronáutica informó, la mañana de este domingo, que se restablecían los vuelos comerciales internos, luego de la suspensión durante el sábado cuando se produjo la incursión militar de Estados Unidos que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Sin embargo, muchas zonas de la capital están sin servicio eléctrico, ya que el operativo de extracción de Maduro incluyó el ataque a estaciones puntuales.

La estatal CORPOELEC informó de las "maniobras" de recuperación de las cargas afectadas, como las del Paraiso, Prado de María, Granada y Coche.

Subestaciones de zonas de Caracas que continúan afectadas:



- Coche 12,47 kV

- Prado de María 12,47 kV.

- Pinar, Paraíso 12,47 kV.

- Candilito 12,47 kV.

- Escuela Militar 12,47 kV.

- Chaguaramos 4,8 kV.

- Colina de Santa Mónica 4,8 kV.

- Escuela militar 4,8 kV.

- Rincón 4,8 kV.

- Santa Monica 4,8 kV.

- Granada 12.47Kv.

Usuarios de las redes sociales han reportado la normalidad en las vías de conexión entre estados, peajes, alcabalas y venta de combustible.