¿Cómo afecta a Colombia la inclusión de Petro en la lista OFAC, pese a ser una sanción individual?

José Manuel Restrepo, economista, político colombiano y exministro de Hacienda Crédito Público de Colombia, analizó el impacto que tiene para el país la reciente inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) luego de que el Gobierno estadounidense considerara que se ha abstenido de participar activamente en la lucha contra el narcotráfico.

El exministro de Hacienda mencionó que, sobre la inclusión de Petro en la lista OFAC, se generarán en el país mayores niveles de desconfianza e incertidumbre que "no le ayudan a Colombia y a la inversión al interior de nuestra nación. No es positivo para un país que su jefe de Estado esté involucrado en este tipo de circunstancias".

Restrepo dijo que, de igual manera, "hay que celebrar el hecho de que nuestra nación no va a ser objeto de sanciones con aranceles, que hubiese sido peor escenario para la mayoría de los colombianos donde se hubieran visto afectadas nuestras exportaciones y en donde hubiéramos perdido enormemente competitividad como país".

Para el político colombiano, no obstante, Estados Unidos deberá aportar las pruebas necesarias para sustentar sus razones que lo llevaron a sancionar a Petro incluyéndolo en el listado, que también es conocido como la lista Clinton.

Asimismo, Restrepo opinó acerca de la consulta presidencial de la izquierda del domingo en Colombia en la que el senador Iván Cepeda salió ganador. El Gobierno consideró las votaciones de alta participación, mientras que otros afirmaron que hubo baja asistencia.

"Es un resultado aceptable para el Pacto Histórico, una elección en un día frío, no un día característico de elecciones de Congreso, por ejemplo, con una participación de casi tres millones de votos. De todas maneras, sigue siendo inferior a la que tuvieron como partido político en elecciones anteriores y puede significar que estemos llegando a un techo", analizó Restrepo.

Cepeda, cabe resaltar, anunció que no dará entrevistas ni participará en debates, mientras surgen dudas acerca de si finalmente será candidato o participará en marzo en una consulta abierta con otros sectores de la izquierda, al tiempo que se acrecientan las incertidumbres por las relaciones bilaterales con el país norteamericano.