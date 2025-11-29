NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Frontera de Chile

“El estado no se ha responsabilizado de las fronteras”: experto sobre el nuevo cruce entre peruanos y chilenos

noviembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El aumento de flujo de migrantes en la frontera entre Perú y Chile vuelve a retomar las tensiones entre ambos países.

Perú declaró estado de emergencia en la frontera con Chile donde incrementó la presencia de fuerzas de seguridad, para monitorear el aumento en el flujo de migrantes. Decenas de extranjeros se agolparon en el cruce fronterizo esperando pasar a territorio peruano, luego de que el candidato a la presidencia de Chile José Antonio Kast advirtiera que expulsará a extranjeros en condición irregular en caso de ganar la segunda vuelta presidencial.

El canciller de chile, Alberto van Klaveren, se refirió a la situación en la frontera con Perú y destacó la existencia de un diálogo y colaboración permanente entre ambos países en materia migratoria.

Daniel Linares, consejero regional de Arica y Parinacota, región que precisamente limita con la ciudad de Tacna en Perú, habló con La Tarde de NTN24 sobre esta nueva tensión entre Perú y Chile y aseveró que no es nuevo y es un problema del cual el estado no se ha preocupado.

Es lamentable que nuestra región se vea afectada con una situación que tenga que ver con la migración… Hay que pensar en una situación humanitaria y es una situación nuevamente muy compleja, ya que no es la primera vez y estamos muy preocupados como autoridades regionales, pero dependemos mucho por las autoridades de nivel central”, aseguró el invitado.

“Teniendo una frontera tan cercana con Perú tenemos la entrada y salida de los migrantes de forma irregular, es pan de cada día y el presidente que llegue tendrá una gran responsabilidad que asumir. El estado no se ha responsabilizado de las fronteras”, añadió el experto.

