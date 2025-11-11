NTN24
Jacob Elordi

Netflix compartió video del proceso de transformación del actor Jacob Elordi al monstruo de Frankenstein: "Se supone que daría miedo, no ternura"

noviembre 11, 2025
Por: Saúl Montes
Jacob Elordi - AFP
Jacob Elordi - AFP
La cinta, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, adaptó el clásico relato de Mary Shelley.

Recientemente se estrenó en Netflix una nueva adaptación de la famosa novela ‘Frankenstein’, también conocida como ‘El moderno Prometeo’, que llegó a la plataforma de streaming bajo la mirada del director mexicano Guillermo del Toro.

o

La cinta, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, tiene una duración de 149 minutos y adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición, pero desde el inconfundible estilo del cineasta ganador del Oscar.

Frankenstein llegó a Netflix tras su estreno mundial en la competencia principal del 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia el 30 de agosto de 2025 donde se llevó todos los aplausos y elogios.

Precisamente, la caracterización e interpretación del actor australiano Jacob Elordi, como la criatura, ha sido una de las más aplaudidas y destacadas, pues para su papel tuvo que someterse a largas horas de maquillaje con el objetivo de lograr la apariencia tan increíble que se pudo observar en pantalla.

o

Fue por eso que Netflix decidió compartir un video mediante sus redes sociales en donde se observa como fue el proceso de metamorfosis del actor a la criatura: “La transformación de Jacob Elordi como la criatura lo es todo”, escribió en la descripción.

Mediante la técnica fotográfica "time-lapse", que acelera el tiempo, mostrando procesos lentos en un formato de video acelerado, el clip muestra la dura tarea de los maquilladores en el estudio y la disposición del actor para llevar a cabo su impecable transformación.

Que Netflix revelara dicho proceso llevó a que cientos de internautas en las plataformas digitales destacaran el profesionalismo y talento del actor, así como de los involucrados en el proceso. “Desde que salió la película, la he visto tres veces, es tan buena”, escribió una persona.

Mientras que otro usuario escribió: “Se supone que me daría miedo, no ternura. Me encantó la película”.

