NTN24
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Domingo, 16 de noviembre de 2025
James Rodríguez

Reconocido narrador mexicano lamentó la salida de James Rodríguez de Club León: “su fútbol fue incomprendido”

noviembre 16, 2025
Por: Diana Pérez
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez | Foto: EFE
Tras casi un año en el conjunto mexicano, James jugó su último partido con las ‘Fieras’ el pasado 8 de noviembre.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La salida del mediocampista colombiano James Rodríguez no le sentó bien a gran parte de los aficionados del Club León, quienes lamentaron la partida del capitán de la ‘Tricolor’.

Sin embargo, un reconocido periodista mexicano también lamentó que el ‘10’ de los cafeteros se fuera de las ‘Fieras’.

El reconocido narrador Cristian Martinoli afirmó que la salida de James del conjunto mexicano “le dolió”.

En una conversación con sus colegas, el narrador comentó que Rodríguez fue un genio incomprendido.

“Ha dejado el país James Rodríguez, ya se fue del país. Ya se fue y es lo que me duele. James una figura internacional, un tipo que fue incomprendido”, aseguró.

Martinoli continuó diciendo: “su fútbol fue incomprendido, una elegancia en la cancha ¿qué querían de James? ¿Qué se pusiera a correr? No va a correr, dale la pinche pelota y que él pinte”.

El reconocido periodista explicó que la salida de James se debió a la baja de Club León del Mundial de Clubes.

o

“El problema de León lo sacaron del Mundial de Clubes y ahí James perdió fuego y el Club León perdió fuego”, aseveró.

“León terminó penúltimo. El León no estaba armado para terminar penúltimo, ni de cerca”, concluyó.

Tras casi un año en el conjunto mexicano, James jugó su último partido con las ‘Fieras’ el pasado 8 de noviembre.

En ese partido, Rodríguez realizó la asistencia que le dio a León su único gol de la noche en la caída 2-1 ante Puebla.

Ante la salida de James, el técnico del conjunto mexicano Ignacio Ambriz le dio unas palabras de despedida al colombiano durante la rueda de prensa postpartido.

El entrenador se refirió al intercambio de palabras que tuvo con el también jugador de la selección Colombia, previo al inicio del encuentro y finalizado el mismo.

Le pedí antes del partido que lo disfrutara, que de alguna u otra manera no era una despedida como la que él hubiera querido, buscando otro tipo de partido”, indicó el Ambriz.

Y habló sobre la gran ovación que recibió el mediocampista de la ‘Tricolor’ cuando fue sustituido en el partido.

“La verdad que el cariño de la gente se lo mostró cuando salió; él también lo agradece y le dije ‘a donde vayas, siempre dejarás un buen recuerdo en México’ y desearle lo mejor”, indicó el técnico del Club León.

Su rendimiento durante el paso por el conjunto de las Esmeraldas fue de 7.43, según el portal de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

Además, en su paso por León James disputó 2557 minutos, en 34 partidos, en los cuales marcó 5 tantos e hizo 9 asistencias entre la Liga Clausura y Apertura, como la Leagues Cup.

Temas relacionados:

James Rodríguez

Club León

Fútbol mexicano

Liga MX

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo se podría evaluar la jornada electoral del referéndum en Ecuador?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Maduro canta la famosa canción de John Lennon 'Imagine' para pedir la paz en medio de tensiones con Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Confirman artistas colombianos protagonistas del espectáculo de medio tiempo en la próxima doble fecha FIFA de La Tricolor

Jannik Sinner y Novak Djokovic. (AFP)
Novak Djokovic

Djokovic causa revuelo en el tenis al hablar del caso de dopaje que vivió el número dos del mundo: "Esa sombra siempre lo perseguirá"

Falta contra el arquero / FOTO: EFE
Selección Colombia

Peligra la participación en el mundial de figura de la selección Colombia tras salir lesionado por una fuerte entrada que se le llevó el pie derecho

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataques de EE. UU. en el Caribe - Captura de Video
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno de Colombia confirma que sobreviviente del ataque de EE. UU. en el Caribe llegó al país "con traumas en el cerebro"

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a Petro por mensaje en el que responsabilizó a Marco Rubio de su inclusión en lista Clinton y en el que comparó caso con pérdida de Panamá

Bombardero estadounidense B-52 - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Plataforma confirma sobrevuelo frente a la costa venezolana de dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Foto de referencia (EFE)
Elecciones en Honduras

¿Están en riesgo las elecciones en Honduras? Experto explica la crisis política que vive el país centroamericano

Selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Confirman artistas colombianos protagonistas del espectáculo de medio tiempo en la próxima doble fecha FIFA de La Tricolor

Kash Patel, director del FBI (EFE)
FBI

Frustran presunto ataque terrorista en Estados Unidos, según jefe del FBI

Gustavo Petro - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

"Colombia hoy es un peligro para todo el mundo": exviceministro de Defensa Gustavo Niño tras pronunciamiento de Trump sobre Petro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre