Reconocido narrador mexicano lamentó la salida de James Rodríguez de Club León: “su fútbol fue incomprendido”

La salida del mediocampista colombiano James Rodríguez no le sentó bien a gran parte de los aficionados del Club León, quienes lamentaron la partida del capitán de la ‘Tricolor’.

Sin embargo, un reconocido periodista mexicano también lamentó que el ‘10’ de los cafeteros se fuera de las ‘Fieras’.

El reconocido narrador Cristian Martinoli afirmó que la salida de James del conjunto mexicano “le dolió”.

En una conversación con sus colegas, el narrador comentó que Rodríguez fue un genio incomprendido.

“Ha dejado el país James Rodríguez, ya se fue del país. Ya se fue y es lo que me duele. James una figura internacional, un tipo que fue incomprendido”, aseguró.

Martinoli continuó diciendo: “su fútbol fue incomprendido, una elegancia en la cancha ¿qué querían de James? ¿Qué se pusiera a correr? No va a correr, dale la pinche pelota y que él pinte”.

El reconocido periodista explicó que la salida de James se debió a la baja de Club León del Mundial de Clubes.

VEA TAMBIÉN Preocupación en la NFL: jugador de los New York Jets Kris Boyd fue baleado y se encuentra en estado crítico o

“El problema de León lo sacaron del Mundial de Clubes y ahí James perdió fuego y el Club León perdió fuego”, aseveró.

“León terminó penúltimo. El León no estaba armado para terminar penúltimo, ni de cerca”, concluyó.

Tras casi un año en el conjunto mexicano, James jugó su último partido con las ‘Fieras’ el pasado 8 de noviembre.

En ese partido, Rodríguez realizó la asistencia que le dio a León su único gol de la noche en la caída 2-1 ante Puebla.

Ante la salida de James, el técnico del conjunto mexicano Ignacio Ambriz le dio unas palabras de despedida al colombiano durante la rueda de prensa postpartido.

El entrenador se refirió al intercambio de palabras que tuvo con el también jugador de la selección Colombia, previo al inicio del encuentro y finalizado el mismo.

“Le pedí antes del partido que lo disfrutara, que de alguna u otra manera no era una despedida como la que él hubiera querido, buscando otro tipo de partido”, indicó el Ambriz.

Y habló sobre la gran ovación que recibió el mediocampista de la ‘Tricolor’ cuando fue sustituido en el partido.

“La verdad que el cariño de la gente se lo mostró cuando salió; él también lo agradece y le dije ‘a donde vayas, siempre dejarás un buen recuerdo en México’ y desearle lo mejor”, indicó el técnico del Club León.

Su rendimiento durante el paso por el conjunto de las Esmeraldas fue de 7.43, según el portal de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

Además, en su paso por León James disputó 2557 minutos, en 34 partidos, en los cuales marcó 5 tantos e hizo 9 asistencias entre la Liga Clausura y Apertura, como la Leagues Cup.