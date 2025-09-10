Como un Cuartel: Maduro pide reorganizar "doctrina y combate" de la Vinotinto tras quedar fuera del Mundial

Tras la derrota ante Colombia, que dejó a la selección de Venezuela fuera del Mundial de Fútbol 2026, Nicolás Maduro instó este miércoles a realizar una reestructuración de la Vinotinto.

VEA TAMBIÉN "Nosotros también hemos pasado por eso": el empático mensaje de James Rodríguez para La Vinotinto tras su eliminación o

Tal como en los cuarteles, el líder del chavismo llamó a revisar la organización y doctrina de los dirigidos por Fernando Batista.

"Ayer tuvimos una dolorosa pérdida. Mi solidaridad con los futbolistas de la Vinotinto y con todo el movimiento futbolero. El fútbol se magnificó y casi que desplazó al béisbol como deporte nacional. Así que Venezuela toda exige una reestructuración del cuerpo técnico, una reorganización de la estrategia, doctrina y línea de combate y trabajo de la Vinotinto", afirmó.

La Vinotinto estuvo cerca de quedarse con el boleto a la repesca, que la acercaría a su primer Mundial de fútbol, pero su derrota 6-3 ante Colombia otorgó el pase a Bolivia, que contra muchos pronósticos venció 1-0 al Brasil de Carlo Ancelotti en la altura de El Alto.

VEA TAMBIÉN ⁠Con el póker ante La Vinotinto, el colombiano Luis Suárez logró importante marca que comparte con leyendas como Romario y Zico o

El partido entre Venezuela y Colombia fue un verdadero mar de emociones para los hinchas venezolanos, que se despidieron este martes con desilusión del sueño mundialista.