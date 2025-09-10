⁠Con el póker ante La Vinotinto, el colombiano Luis Suárez logró importante marca que comparte con leyendas como Romario y Zico

El futbolista colombiano Luis Suárez logró una importante marca este martes en el partido en el que la selección Colombia goleó 6 a 3 a La Vinotinto por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El delantero consiguió anotar cuatro goles y contribuir de gran manera para que el combinado cafetero ascendiera hasta la tercera posición de la tabla, en la que antes del clásico de la frontera se encontraba quinta, ya clasificada.

Además de haber empatado el juego antes de finalizar el primer tiempo, pues los equipos iban 2 a 2 para ese momento, Suárez anotó el tercero, cuarto y quinto gol del partido, registrando un histórico póker que dejó sin esperanzas a los venezolanos y logrando un importante registro.

Suárez se convirtió en el sexto jugador en anotar cuatro goles en toda la historia de las Eliminatorias Sudamericanas en una exclusiva lista que comparte con leyendas como los brasileños Zico, Careca y Romário, y en la que también están presentes el chileno Zamorano y su tocayo, el uruguayo Luis Suárez.

Dentro del listado, el colombiano es además el único junto a Romario que ha conseguido el póker en condición de visitante durante la clasificación regional a un Mundial de la FIFA.

Suárez selló las esperanzas de la afición Vinotinto de conservar el repechaje mundialista luego de que el entrenador argentino Fernando Batista planteara un juego ofensivo para lo que era una instancia definitiva, que le dio resultado en los primeros 20 minutos, cuando puso en aprietos a los cafeteros.

En línea con su planteamiento, el 'Bocha' apostó por una estrategia vertical de pases largos con los que cedió no solo el balón a su rival, sino también espacios que no fueron perdonados.

Al momento del pitazo final, Colombia tuvo el 64% de dominio del balón. La energía de los hinchas y de los jugadores en el Monumental se fue apagando con cada gol y sus esperanzas estaban con Brasil, pues un empate en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto metía nuevamente a Venezuela en la repesca.

El primer tanto partió de los pies de Salomón Rondón, quien ganó la espalda de Dávinson Sánchez y cedió el balón en el área a Segovia, quien remató con un misil que perforó la red del portero Kevin Mier.

Tras el cabezazo para el empate de Mina —luego de un cobro de tiro de esquina de James Rodríguez— llegó la reacción casi inmediata de Venezuela: Segovia por la derecha remató a pasos de la línea de meta aún sin ángulo y, aunque Mier tapó el balón, lo soltó después para que un atento Josef Martínez aprovechara el rebote para concretar el gol.

Venezuela, sin el balón, cedió el terreno de juego antes del descanso y con un centro de Richard Ríos a Luis Díaz, quien superó a una defensa que no lograba despejar, el balón quedó para Suárez, que dejó todo en tablas antes del entretiempo.

La charla en el vestuario tuvo poco efecto para Venezuela y marcó un subidón para los colombianos, pues tan pronto como sonó el silbato del arranque de la segunda mitad, Suárez comenzó a brillar.

El delantero del Sporting regateó en el área a Nahuel Ferraresi antes de anotar. Menos de 10 minutos después, de nuevo, Suárez arrancó desde el medio campo para correr en profundidad y anotar tras superar al defensa Wilker Ángel.

La cuarta e histórica diana llegó ante una zaga, ya resignada, con asistencia de Richard Ríos y luego Córdoba, a un pase de Juan Fernando Quintero a doce del final, terminó por apagar la fe de los venezolanos.