Miércoles, 10 de septiembre de 2025
James Rodríguez

"Nosotros también hemos pasado por eso": el empático mensaje de James Rodríguez para La Vinotinto tras su eliminación

septiembre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
James Rodríguez junto a Rafael Romo y Kevin Mier - Foto EFE
Colombia derrotó fuera de casa 6 a 3 a Venezuela y la dejó sin posibilidades de seguirse acercando al primer Mundial de su historia.

El capitán de la selección Colombia James Rodríguez mostró empatía con los venezolanos durante la rueda de prensa postpartido tras haber eliminado con su equipo a la selección venezolana en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Mientras Colombia ya había sellado su clasificación a la máxima cita en el penúltimo encuentro y llegaba cómoda a Maturín, La Vinotinto debía ganar para conservar su posición que le aseguraba un cupo en el repechaje mundialista, o esperar a que Bolivia no le ganara a Brasil en El Alto, pero La Verde dio la sorpresa.

El partido terminó 6 a 3 a favor de La Tricolor que, aunque se vio un poco complicada durante la primera mitad en la que estuvo siempre por debajo del marcador antes del empate 2 a 2 con el que los equipos se fueron al descanso, los de Néstor Lorenzo mostraron un mejor rendimiento en el segundo tiempo con una actuación destacable del delantero samario Luis Suárez.

Ya en los momentos posteriores al juego, durante la rueda de prensa a la que asistieron por parte de Colombia además de Lorenzo, Suárez y James, los cafeteros en un buen gesto con su vecino país intentaron mejorar un sentimiento de frustración que provocó la pérdida de la repesca con la derrota en Maturín y la victoria por la mínima diferencia de Bolivia ante Brasil.

El '10' colombiano destacó en primer lugar el rendimiento general de su selección desde la segunda década del siglo, luego envió un mensaje de motivación a Venezuela y recordó un complejo momento que vivió junto a sus compañeros de equipo.

"Está claro que en los últimos años Colombia ha sido fuerte, más desde el 2011/12", resaltó James, recordando el desempeño de su combinado desde las Eliminatorias al Mundial 2014 en Brasil, donde terminó como goleador.

"También hemos pasado por lo que están pasando ahora ustedes ¿no? Hace cuatro años, entonces también fuerza", expresó en un empático gesto, haciendo memoria de la clasificación al Mundial de Catar 2022, al que Colombia no logró asistir y también se quedó por fuera del repechaje.

En la misma conferencia el exjugador del Real Madrid resaltó lo mostrado por el equipo sin profundizar en los tres goles que recibió y la no muy buena impresión del primer tiempo.

"Creo que es más que todo bueno, yo siempre me quedo con todo lo que es bueno, este grupo creo que siempre tiene hambre, como yo digo siempre", pronunció el volante de 34 años.

En esa misma línea, contó que siempre intentaba guiar a sus compañeros y transmitirles las ganas que les permitan "siempre poder ganar" y mostrar un buen desempeño dentro del campo de juego.

"Creo que falta mucho porque este grupo tiene cosas buenas, entonces creo que estos nueve meses que faltan siento que podemos soñar con muchas más cosas grandes", anticipó.

Tras el cierre de las Eliminatorias, James logró finalizar primero en la tabla de máximos asistidores de la clasificación, pues con las dos asistencias que logró contra La Vinotinto finalizó con un total de siete, superando por tres a Maximiliano Araújo de Uruguay, con cuatro, y al venezolano Yeferson Soteldo, que terminó con esa misma cantidad.

