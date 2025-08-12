Comunidad venezolana despide con una vigilia a familia aragüeña que falleció en incendio en Chile

Vecinos e integrantes de la comunidad venezolana en Chile, realizaron este lunes un conmovedor homenaje para Norelys y sus tres hijos Kevin, Deivis y Yanela, quienes murieron en el devastador incendio de su vivienda en el Pasaje 13 Poniente, en Talca.

Con flores, velas y globos blancos, decenas de personas se congregaron en el lugar para despedir a la familia aragüeña.

La mujer de 36 años de edad y sus tres hijos de 17, 9 y 3 años, dormían en el interior del inmueble cuando se desató un incendio en horas de la madrugada del lunes.

Leonardo Rivas, sobrevivió al incidente debido a que se encontraba en su lugar de trabajo.

Vecinos informaron que la familia tenía poco tiempo de haberse mudado a la zona donde ocurrió la tragedia.

Las autoridades chilenas iniciaron una investigación para determinar las causas del suceso, a través del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

En junio de 2025, otra familia venezolana de cuatro integrantes, murió durante un incendio dentro de su vivienda en el barrio Bouquet Roldán de Neuquén, Argentina.