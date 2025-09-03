"Con el caso Chirinos Salamanca, por primera vez una corte internacional estudiará la situación de El Helicoide": presidente de la ONG 'Defiende Venezuela'

Génesis Dávila, presidente de la ONG 'Defiende Venezuela', habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre una importante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para entrar en contexto: el 26 de agosto de 2025, la CIDH dictó una sentencia respecto al caso ‘Chirinos Salamanca y otros vs. Venezuela’, el cual se refiere a la presunta responsabilidad del Estado venezolano por la violación de los derechos humanos de 14 funcionarios de la policía de Chacao, detenidos de forma arbitraria y que sufrieron torturas para obtener confesiones tras un asesinato ocurrido en 2016.

La Corte, en ese sentido, determinó, que la ratificación de la Convención Americana por parte del gobierno interino de Venezuela en 2019, liderado por Juan Guaidó, era válida, lo que significaba que el país caribeño seguía siendo parte del tratado y, por lo tanto, la Corte tiene jurisdicción sobre él.

Como consecuencia de dicha decisión, la Corte seguirá con el conocimiento del caso en la etapa de fondo, es decir, para analizar los méritos de las violaciones denunciadas y determinar las eventuales reparaciones y costas.

Al respecto, Génesis Dávila, expresó en el canal de las Américas: "Marca un hito histórico (la sentencia), no solamente para las víctimas venezolanas sino para la región entera”.

“Con el caso Chirinos Salamanca, por primera vez una corte internacional estudiará la situación del Helicoide, conocido hoy como un centro de torturas en Venezuela", añadió.

La sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas, alberga a más de 80 presos políticos del total de 816 personas que el régimen de Nicolás Maduro mantiene tras las rejas por razones políticas.

La cifra, vale el apunte, fue compartida por la ONG Foro Penal a finales del mes de agosto del año en curso.