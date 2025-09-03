NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
El Helicoide

"Con el caso Chirinos Salamanca, por primera vez una corte internacional estudiará la situación de El Helicoide": presidente de la ONG 'Defiende Venezuela'

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Para la entrevistada, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "marca un hito histórico".

Génesis Dávila, presidente de la ONG 'Defiende Venezuela', habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre una importante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

o

Para entrar en contexto: el 26 de agosto de 2025, la CIDH dictó una sentencia respecto al caso ‘Chirinos Salamanca y otros vs. Venezuela’, el cual se refiere a la presunta responsabilidad del Estado venezolano por la violación de los derechos humanos de 14 funcionarios de la policía de Chacao, detenidos de forma arbitraria y que sufrieron torturas para obtener confesiones tras un asesinato ocurrido en 2016.

La Corte, en ese sentido, determinó, que la ratificación de la Convención Americana por parte del gobierno interino de Venezuela en 2019, liderado por Juan Guaidó, era válida, lo que significaba que el país caribeño seguía siendo parte del tratado y, por lo tanto, la Corte tiene jurisdicción sobre él.

o

Como consecuencia de dicha decisión, la Corte seguirá con el conocimiento del caso en la etapa de fondo, es decir, para analizar los méritos de las violaciones denunciadas y determinar las eventuales reparaciones y costas.

Al respecto, Génesis Dávila, expresó en el canal de las Américas: "Marca un hito histórico (la sentencia), no solamente para las víctimas venezolanas sino para la región entera”.

“Con el caso Chirinos Salamanca, por primera vez una corte internacional estudiará la situación del Helicoide, conocido hoy como un centro de torturas en Venezuela", añadió.

o

La sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas, alberga a más de 80 presos políticos del total de 816 personas que el régimen de Nicolás Maduro mantiene tras las rejas por razones políticas.

La cifra, vale el apunte, fue compartida por la ONG Foro Penal a finales del mes de agosto del año en curso.

Temas relacionados:

El Helicoide

Entrevistas La Tarde

Entrevistas

Derechos Humanos

Dictadura de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Con el caso Chirinos Salamanca, por primera vez una corte internacional estudiará la situación de El Helicoide": presidente de la ONG 'Defiende Venezuela'

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Más de Actualidad

Ver más
Director de la DEA Terry Cole y Nicolás Maduro - EFE
DEA

Director de la DEA acusó al régimen de Maduro de cooperar con el ELN y las disidencias de las FARC para enviar "cantidades récord de cocaína" a carteles que trafican en EE. UU.

António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario de la ONU pide a Venezuela y EE.UU. destemplar las relaciones y resolver el conflicto pacíficamente

Valla recompensa por Maduro y Cabello
Recompensa por Maduro

Montan valla en vía Colombia - Venezuela con anuncios de pago de recompensa para la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Director de la DEA Terry Cole y Nicolás Maduro - EFE
DEA

Director de la DEA acusó al régimen de Maduro de cooperar con el ELN y las disidencias de las FARC para enviar "cantidades récord de cocaína" a carteles que trafican en EE. UU.

Partido inaugural entre Qatar y Ecuador en el Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

La FIFA da a conocer el precio de las entradas para el Mundial de 2026: esto cuestan las más baratas y más caras

António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario de la ONU pide a Venezuela y EE.UU. destemplar las relaciones y resolver el conflicto pacíficamente

Valla recompensa por Maduro y Cabello
Recompensa por Maduro

Montan valla en vía Colombia - Venezuela con anuncios de pago de recompensa para la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

El Nevado del Ruiz es considerado una réplica de Marte, aseguran investigadores.
Colombia

Un lugar en Colombia presenta condiciones que lo convierten en una réplica natural de Marte

Foto referencia | EFE
Colombia

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Jugadores del Bayern Múnich Konrad Laimer, Luis Diaz y Harry Kane | Foto: EFE
Luis Díaz

Con golazo y doble asistencia Luis Díaz debutó en la Bundesliga en el triunfo del Bayern Múnich ante el Leipzig

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano