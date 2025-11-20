NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Miss Universo

“Miss Emulsión Scott”: Los memes que dejó Miss Noruega luego de vestirse como salmón en la pasarela

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Miss Noruega en Miss Universe / FOTO: EFE
Miss Noruega en Miss Universe / FOTO: EFE
La representante de Noruega en Miss Universe está dando de qué hablar luego de elegir para el desfile de traje típico vestirse como salmón.

La noche de este jueves 20 de noviembre se conocerá a la nueva Miss Universe y la representante de Colombia, Vanessa Pulgarín, ha dejado muy buenas sensaciones desfilando en traje de baño y en la pasarela del traje típico.

Sin embargo, la que más dio de qué hablar en el desfile del traje típico fue la representante de Noruega, Leonora Lysglimt-Rødland, quien causó sensación al aparecer vestida de salmón, uno de los pilares de la economía más importante de ese país.

o

Si bien su intención fue mostrar esa parte importante de su país, las reacciones en redes sociales han sido burlescas a su pasarela y tanto los comentarios como los memes no se han hecho esperar.

El atuendo de Miss Noruega contó con tonos naranja cobrizo, texturas escamadas y una estructura externa que reproducía la silueta de un salmón, de hecho, cuando se paró en la pasarela, se veía la personificación de dicho pez, hasta que abrió sus brazos y se pudo detallar el resto de la prenda.

“Miss Emulsión Scott”, “es la representante de Fondo de Bikini o de Noruega”, “Nos dio espinsas, nos dio omega, nos dio escamas, nos dio fósforo”, “Es un pejelagarto”, “seguro nadie la olvidará”, entre otros han sido los comentarios que hay en redes sociales.

o

Estos son los memes que ha dejado el traje típido de Miss Noruega:

Temas relacionados:

Miss Universo

Reinado de Belleza

Noruega

Viral

Modelo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Marcha de la ‘Generación Z’ - Foto EFE
México

Analista explica los riesgos que conlleva la movilización de la Generación Z en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Más de Entretenimiento

Ver más
Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Colombia

“Estamos atravesando una situación extremadamente difícil”: cantante de música popular Giovanny Ayala se pronunció tras secuestro de su hijo

Morat | Foto: EFE
Morat

“Un último asunto pendiente”: agrupación colombiana confirmó que hará parte del festival Coachella 2026

Dua Lipa, artista británica / FOTO: AFP
Dua Lipa

La otra canción en español (aparte de De Música Ligera) que interpretó Dua Lipa en su concierto en Argentina

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jugadores de Irlanda festejando su cupo a repechaje | Foto: EFE
Eliminatorias mundialistas

El festejo de Irlanda tras eliminar a Hungría con un gol sobre la hora en su remontada épica en Budapest

América de Cali jugará la Vitoria Cup en 2026 - Foto: EFE
Fútbol

América de Cali se medirá ante equipos de élite mundial como el Barcelona y el Atlético de Madrid en un torneo internacional en 2026

Armando Benedetti se pronunció tras el allanamiento a su vivienda - Foto: AFP
Armando Benedetti

“Un abuso de poder”: así calificó el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, el allanamiento a su vivienda

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Así se volvió a pronunciar Maduro en inglés frente al despliegue militar de Estados Unidos: "No crazy war, please"

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Colombia

“Estamos atravesando una situación extremadamente difícil”: cantante de música popular Giovanny Ayala se pronunció tras secuestro de su hijo

Presos políticos

Otro dirigente opositor y su esposa son secuestrados por el régimen en Trujillo

Vinicius y el futbolista del Getafe Kiko Femenía | Foto: EFE
Vinicius

Jugador que protagonizó picante cruce con Vinícius se refirió a lo sucedido en el campo de juego: "Si los árbitros caen, va a seguir igual"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre