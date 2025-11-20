“Miss Emulsión Scott”: Los memes que dejó Miss Noruega luego de vestirse como salmón en la pasarela

La noche de este jueves 20 de noviembre se conocerá a la nueva Miss Universe y la representante de Colombia, Vanessa Pulgarín, ha dejado muy buenas sensaciones desfilando en traje de baño y en la pasarela del traje típico.

Sin embargo, la que más dio de qué hablar en el desfile del traje típico fue la representante de Noruega, Leonora Lysglimt-Rødland, quien causó sensación al aparecer vestida de salmón, uno de los pilares de la economía más importante de ese país.

Si bien su intención fue mostrar esa parte importante de su país, las reacciones en redes sociales han sido burlescas a su pasarela y tanto los comentarios como los memes no se han hecho esperar.

El atuendo de Miss Noruega contó con tonos naranja cobrizo, texturas escamadas y una estructura externa que reproducía la silueta de un salmón, de hecho, cuando se paró en la pasarela, se veía la personificación de dicho pez, hasta que abrió sus brazos y se pudo detallar el resto de la prenda.

“Miss Emulsión Scott”, “es la representante de Fondo de Bikini o de Noruega”, “Nos dio espinsas, nos dio omega, nos dio escamas, nos dio fósforo”, “Es un pejelagarto”, “seguro nadie la olvidará”, entre otros han sido los comentarios que hay en redes sociales.

Estos son los memes que ha dejado el traje típido de Miss Noruega: