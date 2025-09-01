Denuncian que los presos políticos venezolanos Roland Carreño y Freddy Superlano habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido

De acuerdo con información de última hora, los presos políticos venezolanos Roland Carreño y Freddy Superlano habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido.

Allegados de los privados de libertad mencionan que, "de manera extraoficial", se dio a conocer que Carreño y Superlano, habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido.

Asimismo, se dice que ya tienen 24 horas fuera de ese centro de tortura sin que nadie conozca su destino final.

Versiones apuntan que a estos presos políticos los vistieron con uniforme de reclusos, y se los llevaron en camionetas del SEBIN.

El periodista y activista, Ronald Carreño, fue detenido por fuerzas de seguridad del régimen venezolano el 26 de octubre de 2020.

Hasta la fecha el juicio en su contra ha estado lleno de retardos procesales debido a los continuos diferimientos.

Por su parte, el 30 de julio de 2024, agentes de la dictadura privaron de libertad al dirigente de Voluntad Popular y coordinador del comando Con Venezuela, Freddy Superlano.

Esta detención arbitraria se dio pasadas las elecciones fraudulentas del CNE en las que Nicolás Maduro se autoproclamó "presidente".

Durante las últimas semanas, la dictadura venezolana ha aplicado recurrentemente el esquema de la “puerta giratoria”, lo que se traduce en la liberación de un determinado número de presos políticos, y luego, la privativa de libertad de otros dirigentes que se oponen al sistema político chavista.

Al respecto, representantes de gremios y las ONG alertan que en el país no cesan las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.