NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Dictadura

Denuncian que los presos políticos venezolanos Roland Carreño y Freddy Superlano habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Carreño, recordemos, fue detenido en 2020, mientras Superlano, fue privado de libertad en 2024.

De acuerdo con información de última hora, los presos políticos venezolanos Roland Carreño y Freddy Superlano habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido.

o

Allegados de los privados de libertad mencionan que, "de manera extraoficial", se dio a conocer que Carreño y Superlano, habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido.

Asimismo, se dice que ya tienen 24 horas fuera de ese centro de tortura sin que nadie conozca su destino final.

o

Versiones apuntan que a estos presos políticos los vistieron con uniforme de reclusos, y se los llevaron en camionetas del SEBIN.

o

El periodista y activista, Ronald Carreño, fue detenido por fuerzas de seguridad del régimen venezolano el 26 de octubre de 2020.

Hasta la fecha el juicio en su contra ha estado lleno de retardos procesales debido a los continuos diferimientos.

Por su parte, el 30 de julio de 2024, agentes de la dictadura privaron de libertad al dirigente de Voluntad Popular y coordinador del comando Con Venezuela, Freddy Superlano.

Esta detención arbitraria se dio pasadas las elecciones fraudulentas del CNE en las que Nicolás Maduro se autoproclamó "presidente".

Durante las últimas semanas, la dictadura venezolana ha aplicado recurrentemente el esquema de la “puerta giratoria”, lo que se traduce en la liberación de un determinado número de presos políticos, y luego, la privativa de libertad de otros dirigentes que se oponen al sistema político chavista.

Al respecto, representantes de gremios y las ONG alertan que en el país no cesan las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Temas relacionados:

Dictadura

Presos políticos

Régimen de Maduro

Roland Carreño

Freddy Superlano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Combatir las drogas o derrocar a Maduro? Omar González analiza el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

'El muro invisible': un reportaje especial que revela la realidad que viven migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿en qué se ha enfocado la gestión de la presidente mexicana?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Le está causando un grave daño a la seguridad regional": diputado hondureño sobre iniciativa que busca declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA - Foto: EFE
Venezuela

"Hay varios países que están en silencio mortal": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, sobre nuevo reporte de violación de derechos humanos en Venezuela

Telegram, aplicación de mensajería (EFE)
Censura en Venezuela

Canal del régimen venezolano tomó la cuenta informativa digital del periodista independiente Román Camacho

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA - Foto: EFE
Venezuela

"Hay varios países que están en silencio mortal": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, sobre nuevo reporte de violación de derechos humanos en Venezuela

Telegram, aplicación de mensajería (EFE)
Censura en Venezuela

Canal del régimen venezolano tomó la cuenta informativa digital del periodista independiente Román Camacho

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. (EFE)
Petro

Petro afirmó que pensó en impedir la entrada del subsecretario de EE. UU. y tras minuto de silencio por Miguel Uribe dijo que Colombia "lleva decenas de años matándose por venganza"

Nicolás Maduro y Gustavo Petro en 2023 - Foto EFE
Régimen venezolano

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Basquetbolista Malik Beasley | Foto: AFP
NBA

Estrella de la NBA se encuentra en graves problemas financieros tras ser desalojado de su apartamento por falta de pago de alquiler

Minería ilegal | Foto referencia: AFP
Cartel de Los Soles

“Tendría vínculos con gente que trafica con la minería ilegal”: Patricia Chirinos, congresista peruana que pide declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano