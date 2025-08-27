NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Senado de México

Con golpes y empujones: la fuerte pelea que protagonizaron el presidente del Senado y un congresista del PRI en México

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Senador del PRI Alejandro "Alito" Moreno y el diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña | Fotos: AFP-EFE
Otros legisladores intentaban intervenir para separarlos y algunos gritaban para evitar que la pelea siguiera.

Durante la Comisión Permanente del Congreso en México se dio una escena que le da la vuelta al mundo luego de que dos senadores protagonizaran una fuerte pelea.

Empujones, golpes y gritos son la manera de describir la escena que protagonizaron el diputado del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, y el presidente del Senado y miembro de Morena, Gerardo Fernández Noroña.

Luego de que terminara de sonar el Himno Nacional, el diputado del partido Revolucionario Institucional (PRI) se acercó a la tribuna para reclamarle al miembro del partido Morena por no haberlo dejado participar durante la sesión de este miércoles.

Al encararlo, le reclamó diciéndole que no lo dejó participar cuando él le estaba pidiendo la palabra, mientras que Fernández Noroña le respondió que no lo “toque”.

En ese momento, el presidente del Senado intenta irse, pero el diputado del PRI lo agarra del brazo y procede a empujarlo.

En la escena, se interpuso un integrante del equipo de Noroña, quien es empujado por Moreno, mientras el presidente del Senado era sacado del lugar.

En su camino para intentar seguir agrediendo a Noroña, Moreno le grita: “¡Te parto tu madre, cabr*n! ¡Te rompo tu madre! ¡Eres un put*, cabr*n! Te estoy pidiendo la palabra, hijo de la ching*da”.

Aprovechando la confusión, el priista Carlos Mancilla se adelantó y, en medio de la trifulca, logró golpear al presidente del Senado.

Mientras tanto, otros legisladores intentaban intervenir para separarlos y algunos gritaban para evitar que la pelea siguiera.

o

Tras el violento episodio, Noroña se pronunció en su cuenta de la red social de X, en donde expresó: “Como buenos ahorros que son los legisladores del PRI subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión”.

Y añadió que le parece grave que “los medios estén hablando de un enfrentamiento, cuando todos los videos acreditan una agresión cobarde a mi persona y una golpiza en el suelo a Emiliano González, que tiene lesiones serias y le rompieron el equipo”.

Por su parte, Alito Moreno escribió un extenso texto en donde afirmó que la primera agresión vino de Noroña, ya que él fue el que dio el primer empujón.

“Lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza”, puntualizó.

El miembro del PRI explicó que la situación se dio porque no le dieron la palabra, lo que desencadeno toda la agresión.

El diputado comentó que lo que paso no es un hecho aislado ni un accidente, sino que es parte de la estrategia de Morena para “imponer silencio y control. Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia”.

“Pero conmigo se equivocan. Yo no me doblo, no me rajo y no me dejo. Han usado todo el aparato del Estado para perseguirme por alzar la voz y señalarlos”, sentenció.

Y señaló que: “Cuando Noroña cruzó la línea, sabía perfectamente lo que estaba provocando. Son muy machitos cuando tienen el poder. Yo siempre voy a responder de frente, con carácter y sin miedo, para defender a México y darle el rumbo que merece”.

