NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Perkins Rocha

"Desde hace 365 días tenemos la vida en pausa": esposa de Perkins Rocha quien relata que su esposo habría sido movido "a una celda sin ventilación"

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
María Costanza Cipriani habló en La Tarde de NTN24 sobre los riesgos de salud que tiene su esposo, detenido hace un año por el régimen venezolano.

Este 27 de agosto se cumple un año de la detención arbitraria del dirigente político venezolano Perkins Rocha, a manos del régimen que controla Nicolás Maduro.

o

El abogado de profesión se encuentra en la cárcel del Helicoide señalado por el régimen de Maduro de supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria y conspiración.

Según sus familiares, Rocha no cuenta con una defensa privada, permanece totalmente aislado y sus condiciones de salud son delicadas.

La esposa de Rocha, María Costanza Cipriani, habló en el programa La Tarde de NTN24 en medio del doloroso aniversario. “Ha sido un año durísimo, muy difícil, desde hace 365 días tenemos la vida en pausa, nuestros proyectos como familia están en pausa”, apuntó la entrevistada.

“Quisiera saber mucho (sobre Perkins en la cárcel), pero solo sé lo que me dicen los demás, tomo nota a modo de inventario, sé que lo movieron a una celda sin ventilación, cosa que me preocupa, que son muchos (en la celda) y solo hay dos baños, nunca he pasado el portón del Helicoide, sé que debe estar presentando mucha ansiedad”, remarcó.

o

Fue el martes 28 de agosto de 2024 que la oposición venezolana denunció la detención arbitraria de Perkins Rocha, abogado que tuvo un papel preponderante en la organización y logística de campaña del Comando Con Venezuela, liderado por María Corina Machado.

"Denunciamos el secuestro de nuestro testigo ante el Consejo Nacional Electoral y asesor legal, Perkins Rocha", publicó en aquel momento, el comando Con Venezuela, que organizó la campaña de la oposición para las elecciones presidenciales.

"Sujetos no identificados se lo llevaron a la fuerza. Exigimos información y su inmediata liberación", añadió el mensaje.

Rocha era, junto a Delsa Solórzano, delegado de la oposición ante el CNE pero nunca los dejaron entrar a la sede del poder electoral.

A pocas horas de la privativa de libertad, la líder opositora, María Corina Machado, repudió la maniobra del régimen y envió un contundente mensaje en redes sociales.

o

"El régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a mi amigo y compañero de causa, Perkins Rocha. Es nuestro abogado personal, nuestro coordinador Jurídico y representante del Comando Con Venezuela ante el CNE. Un hombre justo, valiente, inteligente y generoso. Un venezolano ejemplar", manifestó Machado.

Temas relacionados:

Perkins Rocha

Detenciones arbitrarias

Presos políticos

Entrevistas

Entrevistas La Tarde

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Desde hace 365 días tenemos la vida en pausa": esposa de Perkins Rocha quien relata que su esposo habría sido movido "a una celda sin ventilación"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Deportaciones

Maduro asegura que Estados Unidos aún tiene a 33 niños venezolanos y ataca a John McNamara

Honras fúnebres de Miguel Uribe/ Fachada Fiscalía General de la Nación - Fotos EFE
Miguel Uribe Turbay

Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

Imagen de cortesía del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Foto: AFP
Tsunami

Alerta de tsunami: estos son los horarios estimados de llegada de fuertes olas de hasta tres metros a países de Latinoamérica

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Eclipse total de Luna y eclipse parcial de Sol - Fotos NASA
Eclipse

Dos eclipses ocurrirán en un solo mes: así serán los últimos eventos de este tipo que podrán ser vistos en el año 2025

En el continente americano las muertes por enfermedades no transmisibles han aumentado | Foto Canva
Muertes

Estas son las principales causas de muerte en 2025, según la Asociación Americana del Corazón

Nicolás Maduro - EFE
Deportaciones

Maduro asegura que Estados Unidos aún tiene a 33 niños venezolanos y ataca a John McNamara

Partido de Independiente-U de Chile en Argentina - Foto AFP
Copa Sudamericana

Cancelan partido de Copa Sudamericana por graves incidentes: presidente de la región se pronunció y la Conmebol explicó lo que sucederá con el marcador

Honras fúnebres de Miguel Uribe/ Fachada Fiscalía General de la Nación - Fotos EFE
Miguel Uribe Turbay

Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

Imagen de cortesía del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Foto: AFP
Tsunami

Alerta de tsunami: estos son los horarios estimados de llegada de fuertes olas de hasta tres metros a países de Latinoamérica

Migración en EE. UU. - Canva
Migración

EE. UU. anunció nueva política para quienes soliciten vivir o trabajar en el país: evaluará posibles actitudes "antiestadounidenses"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano