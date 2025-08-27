"Desde hace 365 días tenemos la vida en pausa": esposa de Perkins Rocha quien relata que su esposo habría sido movido "a una celda sin ventilación"

Este 27 de agosto se cumple un año de la detención arbitraria del dirigente político venezolano Perkins Rocha, a manos del régimen que controla Nicolás Maduro.

El abogado de profesión se encuentra en la cárcel del Helicoide señalado por el régimen de Maduro de supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria y conspiración.

Según sus familiares, Rocha no cuenta con una defensa privada, permanece totalmente aislado y sus condiciones de salud son delicadas.

La esposa de Rocha, María Costanza Cipriani, habló en el programa La Tarde de NTN24 en medio del doloroso aniversario. “Ha sido un año durísimo, muy difícil, desde hace 365 días tenemos la vida en pausa, nuestros proyectos como familia están en pausa”, apuntó la entrevistada.

“Quisiera saber mucho (sobre Perkins en la cárcel), pero solo sé lo que me dicen los demás, tomo nota a modo de inventario, sé que lo movieron a una celda sin ventilación, cosa que me preocupa, que son muchos (en la celda) y solo hay dos baños, nunca he pasado el portón del Helicoide, sé que debe estar presentando mucha ansiedad”, remarcó.

VEA TAMBIÉN Congresista estadounidense dice que Maduro es el jefe de un cártel de narcotraficantes y terroristas confabulado con carteles mexicanos y colombianos o

Fue el martes 28 de agosto de 2024 que la oposición venezolana denunció la detención arbitraria de Perkins Rocha, abogado que tuvo un papel preponderante en la organización y logística de campaña del Comando Con Venezuela, liderado por María Corina Machado.

"Denunciamos el secuestro de nuestro testigo ante el Consejo Nacional Electoral y asesor legal, Perkins Rocha", publicó en aquel momento, el comando Con Venezuela, que organizó la campaña de la oposición para las elecciones presidenciales.

"Sujetos no identificados se lo llevaron a la fuerza. Exigimos información y su inmediata liberación", añadió el mensaje.

Rocha era, junto a Delsa Solórzano, delegado de la oposición ante el CNE pero nunca los dejaron entrar a la sede del poder electoral.

A pocas horas de la privativa de libertad, la líder opositora, María Corina Machado, repudió la maniobra del régimen y envió un contundente mensaje en redes sociales.

"El régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a mi amigo y compañero de causa, Perkins Rocha. Es nuestro abogado personal, nuestro coordinador Jurídico y representante del Comando Con Venezuela ante el CNE. Un hombre justo, valiente, inteligente y generoso. Un venezolano ejemplar", manifestó Machado.