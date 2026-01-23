A dos días de terminar el Round Robin, así de ajustada está la tabla de posiciones de la LVBP

A dos días de terminar el Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), cuatro son los equipos que todavía tienen opción matemática para lograr su boleto a los cupos de la serie final.

De momento, el único eliminado de las cinco 'novenas' que disputan el ‘todos contra todos’ es Bravos de Margarita.

El equipo que hasta ahora sorprende a más de uno es el Magallanes, que no tuvo una brillante ronda regular, y que en este Round Robin ha ido de menos a más: se encuentra en el segundo lugar de la plancha.

A continuación, así se encuentra la tabla de posiciones del Round Robin, temporada 2025/ 2026:

1-Caribes de Anzoátegui

2- Navegantes del Magallanes (1 de diferencia).

3-Cardenales de Lara (1.5 de diferencia).

4-Águilas del Zulia (2 de diferencia).

5-Bravos de Margarita (5 de diferencia - eliminados).

Tras una breve pausa por la operación militar estadounidense que dio con la captura de Nicolás Maduro, de momento, el Round Robin de la LVBP suma 14 partidos.

La ronda regular, recordemos, dejó varias sorpresas, entre ellas la eliminación de tres equipos muy seguidos como Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.