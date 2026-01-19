NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Lunes, 19 de enero de 2026
Cantante

¿Se contradicen? Las versiones que dan los hermanos de la cantante Verónica Castro sobre su estado de salud y el motivo de su hospitalización

enero 19, 2026
Por: Diana Pérez
Verónica Castro | Foto: EFE
Verónica Castro | Foto: EFE
En 2004, Verónica Castro se cayó de un elefante y como consecuencia quedó con varias fracturas que al día de hoy le siguen afectando su salud.

Hace uno días se ha conocido que la cantante y actriz mexicana Verónica Castro fue hospitalizada, generando preocupación entre sus seguidores.

La periodista Pati Chapoy, quien es muy cercana a la intérprete de 'Aprendí a llorar', reveló en el programa 'Ventaneando' que la razón de su hospitalización tiene que ver con problemas de salud del pasado.

Según Chapoy, Verónica en conjunto con sus médicos tomó la decisión de internarse "varios días en un hospital para recibir unas terapias".

La periodista también explicó que "Hay que recordar que Verónica Castro, luego de que estuvo encima de un elefante, esa caída le llevó a varias operaciones en la columna vertebral. Tiene algunos discos que le tuvieron que poner, de toda la vida".

Asimismo comentó que la artista ha sido hospitalizada, pero que no necesita cirugía, pues para sus dolores tiene que recibir terapias.

Pati señaló que Castro tiene dolores en todo su cuerpo y por eso tomó la decisión de internarse, pero "no (es cirugía) son terapias".

o

En 2004, Verónica Castro se cayó de un elefante y como consecuencia quedó con varias fracturas que al día de hoy le siguen afectando su salud.

La cante ha contado en varias ocasiones que durante su participación en el programa 'Big Brother' tenía que subirse a una elefanta, pero que pese a haber ensayado todo, se cayó del animal.

"Iba a hacer el último programa, lo habíamos ensayado diez días. Tenía que correr en tres pistas como de circo. Ensayé cinco veces, la elefanta y yo nos llevamos muy bien, la patita, subía yo, comimos juntas, le eché de mi perfume, éramos amigas", relató.

Sin embargo, cuando llega la hora de hacerlo, mostró nerviosismo al igual que la elefanta.

En ese momento el animal se dio la vuelta "me rompe el cuello, sale disparada la elefanta de estampida y salgo yo volando por los aires".

Castro contó durante el programa de Susana Giménez en Telefe que tuvieron que abrirla toda y le cortaron la cuerda vocal para poder meterle el cuello postizo.

"Me sacaron la espina dorsal y también es un edificio construido de titanio. La cadera también me la rompió y me rompió el pie", agregó.

La versión de los hermanos Castro:

No obstante, desde el circulo familiar de Verónica se ha confirmado otra información, en la que incluso los hermanos Fausto y José Alberto Castro se contradicen.

Fausto reconoció en un momento que su hermana había empezado a sentir malestares físicos relacionados con su columna como el sistema respiratorio.

o

"Todo bien, bendito Dios, tiene ya un problema en su columna y un problema en sus bronquios, solo fue a rehabilitación, nada grave, ahorita le dijo el doctor nada más que repose. Ha estado malita de los bronquios, pero se ha estado rehabilitando", señaló.

Pese a esto, su hermano José Alberto, conocido como 'El Güero', dio una versión totalmente diferente del estado de su hermana.

El productor afirmó que Verónica se encuentra bien y que las palabras de Fausto fueron exageradas y alarmistas.

"Mi hermano es medio alarmista, ella le está echando ganas, esperemos que se recupere completamente bien", sentenció.

Temas relacionados:

Cantante

Actriz

Artistas

Estado de salud

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Chile enfrenta incendios forestales devastadores con 18 muertos: experto analiza la situación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las condiciones climáticas adversas han complicado las labores de extinción": Óscar Crisóstomo, gobernador de la región chilena de Ñuble

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Más de Entretenimiento

Ver más
Esta es la plataforma que rastrear en tiempo real el recorrido que realiza Papá Noel durante Navidad - Pexels
Papá Noel

Esta es la plataforma que permite rastrear en tiempo real el recorrido que realiza Papá Noel durante la Navidad

El cantante español Julio Iglesias - AFP
Celebridades

El cantante Julio Iglesias rompió el silencio ante acusaciones de abuso que empañan su carrera

Disfraz de Kratos en Comic Con Dubai - Foto AFP
Estrenos

⁠La famosa franquicia de videojuegos 'God of War' llega ahora en formato de serie y será protagonizada por un ícono de 'The Walking Dead'

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Filippo Baroncini | Foto: EFE
Ciclistas

El duro relato de reconocido ciclista sobre el accidente que lo dejó en coma inducido durante dos semanas: “era un milagro que todavía pudiera ver”

Congresista María Elvira Salazar y el presidente Donald Trump - Fotos: EFE
María Elvira Salazar

"Donald Trump tiene razón: Maduro y sus cómplices dependen de la violencia": congresista estadounidense María Elvira Salazar

Brett Favre, leyenda de la NFL | Foto: EFE
NFL

Leyenda de la NFL y ganador de dos Super Bowl reveló su dura batalla contra el Parkinson: “Cuando despierto estoy rígido como una tabla”

Partido de la LVBP - Foto de referencia: EFE
LVBP

Pese a la crisis en Venezuela, así marcha la tabla de posiciones del Round Robin de la LVBP

Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Familiares de presos políticos en Venezuela hacen vigilias por su liberación - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirma la excarcelación de 139 presos políticos en Venezuela, entre ellos, algunos extranjeros

Presos políticos en Venezuela | AFP
Presos políticos

"Ya se enteraron de lo que está sucediendo en Venezuela": Aurora Silva quien aguarda la pronta excarcelación de su esposo, Freddy Superlano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre