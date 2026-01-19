¿Se contradicen? Las versiones que dan los hermanos de la cantante Verónica Castro sobre su estado de salud y el motivo de su hospitalización

Hace uno días se ha conocido que la cantante y actriz mexicana Verónica Castro fue hospitalizada, generando preocupación entre sus seguidores.

La periodista Pati Chapoy, quien es muy cercana a la intérprete de 'Aprendí a llorar', reveló en el programa 'Ventaneando' que la razón de su hospitalización tiene que ver con problemas de salud del pasado.

Según Chapoy, Verónica en conjunto con sus médicos tomó la decisión de internarse "varios días en un hospital para recibir unas terapias".

La periodista también explicó que "Hay que recordar que Verónica Castro, luego de que estuvo encima de un elefante, esa caída le llevó a varias operaciones en la columna vertebral. Tiene algunos discos que le tuvieron que poner, de toda la vida".

Asimismo comentó que la artista ha sido hospitalizada, pero que no necesita cirugía, pues para sus dolores tiene que recibir terapias.

Pati señaló que Castro tiene dolores en todo su cuerpo y por eso tomó la decisión de internarse, pero "no (es cirugía) son terapias".

En 2004, Verónica Castro se cayó de un elefante y como consecuencia quedó con varias fracturas que al día de hoy le siguen afectando su salud.

La cante ha contado en varias ocasiones que durante su participación en el programa 'Big Brother' tenía que subirse a una elefanta, pero que pese a haber ensayado todo, se cayó del animal.

"Iba a hacer el último programa, lo habíamos ensayado diez días. Tenía que correr en tres pistas como de circo. Ensayé cinco veces, la elefanta y yo nos llevamos muy bien, la patita, subía yo, comimos juntas, le eché de mi perfume, éramos amigas", relató.

Sin embargo, cuando llega la hora de hacerlo, mostró nerviosismo al igual que la elefanta.

En ese momento el animal se dio la vuelta "me rompe el cuello, sale disparada la elefanta de estampida y salgo yo volando por los aires".

Castro contó durante el programa de Susana Giménez en Telefe que tuvieron que abrirla toda y le cortaron la cuerda vocal para poder meterle el cuello postizo.

"Me sacaron la espina dorsal y también es un edificio construido de titanio. La cadera también me la rompió y me rompió el pie", agregó.

La versión de los hermanos Castro:

No obstante, desde el circulo familiar de Verónica se ha confirmado otra información, en la que incluso los hermanos Fausto y José Alberto Castro se contradicen.

Fausto reconoció en un momento que su hermana había empezado a sentir malestares físicos relacionados con su columna como el sistema respiratorio.

"Todo bien, bendito Dios, tiene ya un problema en su columna y un problema en sus bronquios, solo fue a rehabilitación, nada grave, ahorita le dijo el doctor nada más que repose. Ha estado malita de los bronquios, pero se ha estado rehabilitando", señaló.

Pese a esto, su hermano José Alberto, conocido como 'El Güero', dio una versión totalmente diferente del estado de su hermana.

El productor afirmó que Verónica se encuentra bien y que las palabras de Fausto fueron exageradas y alarmistas.

"Mi hermano es medio alarmista, ella le está echando ganas, esperemos que se recupere completamente bien", sentenció.