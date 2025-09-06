NTN24
Sábado, 06 de septiembre de 2025
Lisboa

Confirman las causas del accidente del funicular en Lisboa que dejó 16 muertos

septiembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
funicular en Lisboa - Foto AFP
El accidente se produjo la tarde del miércoles 3 de septiembre en la capital portuguesa, cerca de la avenida de la Libertad.

El accidente de funicular en Lisboa que causó 16 muertos el miércoles ocurrió tras "la desconexión del cable entre las dos cabinas", según la Oficina de Investigación sobre Accidentes aéreos y Ferroviarios (GPIAAF).

El accidente se produjo la tarde del miércoles en la capital portuguesa, cerca de la avenida de la Libertad. El famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con el Bairro Alto, se descarriló y se estrelló contra un inmueble.

"La inspección visual programada, realizada en la mañana del día del accidente, no detectó ninguna anomalía en el cable", precisaron los investigadores de la agencia pública encargada de la investigación.

Esta primera nota de la investigación refleja las constataciones confirmadas y no conclusiones precisas sobre las causas del accidente.

Según los primeros elementos de la investigación revelados el sábado, el choque del accidente "se produjo a una velocidad de 60 km/h" y que "todos esos acontecimientos se desarrollaron en menos de 50 segundos".

El funicular de la Gloria, que en su configuración actual data de 1914, está compuesto de dos vagones amarillos que suben y bajan alternativamente por un sistema de contrapesos, un desnivel de 45 metros en 276 metros de largo, "con una inclinación media de 18%", indican los investigadores del GPIAAF.

"Las cabinas están conectadas entre ellas por un cable que equilibra su peso a través de una gran rueda reversible situada en la cumbre de la Calçada da Glória en un compartimiento técnico subterráneo", señalan.

Minutos más tarde, las cabinas comenzaron su trayecto, pero "unos instantes después de la salida y tras recorrer seis metros, perdieron súbitamente la fuerza equilibrio garantizada por el cable de conexión que las unía".

Cinco portugueses y 11 extranjeros murieron en este accidente, que también causó 20 heridos, según el último balance.

