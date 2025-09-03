Al menos 15 muertos por el descarrilamiento de un icónico funicular en Lisboa

Este martes se registró un impactante accidente en uno de los funiculares que recorre uno de los barrios más turísticos de Lisboa, en Portugal.

El incidente, según rescatistas, dejó al menos 15 muertos y varios heridos graves.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó la tragedia en un mensaje publicado en el sitio web de la Presidencia.

El vagón del famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, descarriló y chocó, dejando a varias personas atrapadas.