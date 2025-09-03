NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Lisboa

Al menos 15 muertos por el descarrilamiento de un icónico funicular en Lisboa

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
El vagón del famoso funicular de la Gloria conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real.

Este martes se registró un impactante accidente en uno de los funiculares que recorre uno de los barrios más turísticos de Lisboa, en Portugal.

El incidente, según rescatistas, dejó al menos 15 muertos y varios heridos graves.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó la tragedia en un mensaje publicado en el sitio web de la Presidencia.

El vagón del famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, descarriló y chocó, dejando a varias personas atrapadas.

Temas relacionados:

Lisboa

Portugal

Accidente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
.
Donald Trump

Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano

Donald Trump en el Despacho Oval (AFP)
Narcotráfico

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Donald Turmp, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Expectativa en Latinoamérica por llegada del secretario de Estado, Marco Rubio: esta es su agenda en los países que visitará

Daniel Ortega, cabeza del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Más de Actualidad

Ver más
Cámara ardiente de Miguel Uribe - AFP
Magnicidio

"En algún momento de la historia de Colombia iba a ser presidente": director del Centro Democrático sobre magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Álvaro Uribe Vélez - EFE
Marchas

"Luchar por la libertad de mis compatriotas, disipa la aflicción por la restricción de mi libertad": Uribe se pronunció desde su arresto domiciliario en el marco de las marchas

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cámara ardiente de Miguel Uribe - AFP
Magnicidio

"En algún momento de la historia de Colombia iba a ser presidente": director del Centro Democrático sobre magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Incautación de drogas ilegales en EE. UU. - Guardia Costera de EE. UU.
Drogas

Estados Unidos incautó cargamento récord de drogas suficiente para "causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida"

Álvaro Uribe Vélez - EFE
Marchas

"Luchar por la libertad de mis compatriotas, disipa la aflicción por la restricción de mi libertad": Uribe se pronunció desde su arresto domiciliario en el marco de las marchas

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Rick Scott, senador republicano - Foto EFE
Rick Scott

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Foto del portaaviones USS Iwo Jima de EE. UU. (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

¿Podrá la flota de Estados Unidos en el Caribe atacar botes, submarinos o aeronaves de Venezuela?

El domingo 7 de septiembre habrá eclipse total de Luna - Foto NASA
Eclipse de Luna

Gran expectativa por eclipse total de Luna la próxima semana: un fenómeno que ha permitido grandes descubrimientos en la historia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano