NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Sanciones

Estados Unidos impuso nuevas sanciones a tres sobrinos de Nicolás Maduro y a seis barcos que transportan petróleo

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Las medidas serían anunciadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en las próximas horas.

Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones a tres sobrinos del dictador Nicolás Maduro, así como a seis embarcaciones que transportan petróleo de Venezuela.

o

Según medios de comunicación de la unión americana, las medidas serán anunciadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en las próximas horas.

o

El presidente Donald Trump dijo el pasado miércoles que Estados Unidos había incautado un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela.

“Como probablemente sepan, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Un petrolero enorme, muy grande, el más grande jamás incautado. Y están sucediendo otras cosas. Así que lo verán más adelante. Y hablaremos de ello más adelante con otras personas”, aseveró el mandatario estadounidense.

Fue la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, quien publicó imágenes de video de los momentos en que fuerzas armadas de su país confiscaron un gigantesco buque petrolero que navegaba cerca de Venezuela.

Las imágenes son de película, pues en ellas se aprecia el instante en que varios militares descienden sobre el buque, con ayuda de unas cuerdas.

“Hoy, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Defensa, ejecutaron una orden de incautación contra un buque petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán”, confirmó la fiscal.

Bondi, además, argumentó que durante varios años, el buque petrolero incautado “ha estado sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

“Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura y sin incidentes, y nuestra investigación, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa”, manifestó la funcionaria de la Casa Blanca.

Trump, recordemos, ha ordenado un masivo aumento de tropas estadounidenses en la región, que incluye un portaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados.

o

Tres funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, habían dicho a la agencia Reuters que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense.

Temas relacionados:

Sanciones

Donald Trump

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Dictadura en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es de un alcance estratégico demasiado importante": exdirector general marítimo de Colombia sobre buque petrolero incautado cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Un momento realmente inolvidable en la historia de Venezuela": María Corina Machado a NTN24 desde Oslo

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Pamela Bondi - Foto @AGPamBondi
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es de un alcance estratégico demasiado importante": exdirector general marítimo de Colombia sobre buque petrolero incautado cerca de Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Qué significa para los venezolanos el Premio Nobel recibido por María Corina Machado?

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Estamos agradecidos de que el temor no te silenció y pese a todos los riesgos escogiste venir": presidente del Comité Noruego del Nobel dedica mensaje a María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Tesoros extraídos | Foto Ministerio de Culturas
Colombia

Cinco objetos del Galeón San José vuelven a manos del Estado colombiano: esto reveló la expedición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)
Donald Trump

Trump tras mensaje sobre incautación de buque cerca de Venezuela afirma que "están sucediendo otras cosas": "Lo verán más adelante"

Portaviones USS Gerald R. Ford - Foto U.S. Navy
Maduro terrorista

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tesoros extraídos | Foto Ministerio de Culturas
Colombia

Cinco objetos del Galeón San José vuelven a manos del Estado colombiano: esto reveló la expedición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)
Donald Trump

Trump tras mensaje sobre incautación de buque cerca de Venezuela afirma que "están sucediendo otras cosas": "Lo verán más adelante"

Brian May, guitarrista de Queen, fue nombrado caballero por el rey Carlos III
Queen

Brian May, guitarrista de Queen, confesó que su derrame cerebral fue “un llamado de atención”

Portaviones USS Gerald R. Ford - Foto U.S. Navy
Maduro terrorista

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

Trump y Maduro ya hablaron por teléfono, según The New York Times; esto es lo que se sabe de la llamada

Salario mínimo en Venezuela

La devaluación pulverizó el salario mínimo en Venezuela y equivale a 0,49 dólares al mes

Imagen de camioneta del conductor asesinado en Bogotá. (Redes)
Asesinato

Grupo de motociclistas persiguió y golpeó hasta provocarle la muerte a un conductor envuelto previamente en un atropellamiento en Bogotá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre