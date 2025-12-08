NTN24
Netflix

Venta de Warner Bros a Netflix llegó hasta la Casa Blanca: Trump se mostró preocupado y dijo que "podría ser un problema"

diciembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
De concretarse la operación, Netflix se haría con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max.

El presidente estadounidense Donald Trump expresó el domingo sus dudas sobre la compra del histórico estudio de Hollywood Warner Bros Discovery por parte de Netflix.

El preacuerdo, que ya ha generado suficiente ruido, llegó hasta la Casa Blanca y provocó la respuesta del mandatario, que dijo que el gigante del streaming ya tiene "una gran porción del mercado" y que "podría ser un problema".

"Participaré en esa decisión", declaró Trump a su llegada a la ceremonia de entrega de premios del Kennedy Center Honors, en referencia a la decisión que enfrentan los reguladores federales que evalúan el acuerdo de casi 83.000 millones de dólares.

La propuesta suscitó inquietudes antimonopolio e indignación entre sectores de Hollywood que no dudaron en expresar su preocupación.

Trump afirmó que el codirector general de Netflix, Ted Sarandos, acudió recientemente a verle a la Casa Blanca y dijo que "ha realizado uno de los mejores trabajos en la historia del cine".

De concretarse la operación, Netflix se haría con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max, convirtiéndose en la mayor operación en el sector desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.

La plataforma se encontraría al frente de un catálogo gigantesco, que incluye las sagas Harry Potter y El señor de los anillos, los superhéroes de DC Studios (Batman y Superman, entre otros) o la serie Juego de tronos.

Sin embargo, Netflix no heredaría los canales de cable como CNN y Discovery, que Warner Bros Discovery va a escindir antes de que se cierre el acuerdo.

Warner Bros Discovery se puso oficialmente a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas.

