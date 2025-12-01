Congresista estadounidense dejó enigmático mensaje en redes sociales sobre el aviso de recompensa por Maduro

El pasado domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, pero no dio detalles sobre lo que ambos mandatarios discutieron.

"No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí", dijo Trump cuando se le preguntó si había hablado con Maduro durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One.

VEA TAMBIÉN Donald Trump confirmó que habló por teléfono con Nicolás Maduro o

El diálogo se da en medio de la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre la dictadura y las recientes medidas ordenadas por Donald Trump como el cierre del espacio aéreo venezolano, que provocó teorías sobre un eventual operativo contra el régimen.

El representante Carlos Gimenez, del Comité de las Fuerzas Armadas y del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales en medio de las tensiones.

Gimenez, uno de los legisladores más activos en contra del régimen venezolano, publicó un corto pero contundente mensaje: un reloj sobre el aviso de recompensa de $US 50.000.000 por Nicolás Maduro.

El cartel, ya conocido por la histórica recompensa, ofrece la cuantiosa cantidad de dinero "por información conducente al arresto o condena del dirigente del terrorista global especialmente designado Cartel de los Soles".

VEA TAMBIÉN Maduro pidió mediante una carta ayuda a la OPEP para detener la "agresión" de Estados Unidos en el Caribe o

Días antes, otro legislador envió un mensaje hacia el régimen: el senador republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, señaló: "Por cierto, le dimos a Maduro la oportunidad de irse (...) Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país".

Ante la pregunta sobre si Trump planeaba atacar a objetivos en territorio venezolano, Mullin respondió: "No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas".

Desde septiembre, la administración del presidente Donald Trump ha atacado supuestas embarcaciones que transportaban droga, dejando como saldo unos 83 presuntos narcotraficantes muertos.