Conmoción en San Félix: Localizan muertos a los dos adolescentes que estaban siendo buscados desde el 15D

Alexander y Ashleikert habían salido a trotar la tarde del 15 de diciembre en la avenida Pedro Palacio Herrera y Leopoldo Sucre Figarella de San Féliz, estado Bolívar, pero nunca regresaron a casa.

Ambos era practicantes de boxeo amateur y residían en las urbanizaciones UD-145 y UD-146 de San Félix desde donde salieron caminando el pasado lunes para ir hasta Macagua.

Entrada la noche no regresaron y sus familiares y amigos comenzaron la búsqueda que he terminado una semana después con una noticia fatal: dos cadáveres flotando en la represa de Macagua coincidieron con sus características.

Alexander Airan Alvarado Reyes (de 15 años) y Ashleikert Eduardo Ríos Salamanca ( de 17 años) fueron reconocidos por sus familiares tras ser hallados en aguas del río Caroní.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hiceron el levantamiento de los cadáveres en el embalse que presentaban signos de descomposición y quemaduras por exposición al sol; uno apareció boca arriba y el otro boca abajo.

Allegados de los jóvenes manifestaron su conmoción por este hecho y uno de los que más había estado activo en la búsqueda advirtió que le llamó la atención que ambos cadáveres tuvieran zapatos, es decir; que sería extraño que se lanzaran a nadar con zapatos. Sin embargo serán los expertos quienes determinen las causas de muerte.