Miércoles, 29 de octubre de 2025
Desaparición

Hallan muerto a tachirense que había alertado a su familia de que era víctima de extorsión

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Juan Andrés López, migrante venezolano
La familia del tachirense indicó que perdió contacto con López, luego de que les informara que estaba siendo extorsionado.

Autoridades brasileñas hallaron el cadáver del joven venezolano identificado como Juan Andrés López (21), quien había sido reportado como desaparecido en Recife, Brasil.

La familia del tachirense indicó que perdió contacto con López, luego de que les informara que estaba siendo extorsionado, detalló que le exigían una suma de 10 mil reales.

La tía del joven, Andrea López, confirmó a la Nación Web que el cuerpo ya se encontraba en la morgue de la ciudad de Recife y que Juan López padre inició los trámites en Brasil.

Aunque las autoridades no han ofrecido detalles sobre el hallazgo y la causa de muerte, sus familiares iniciaron una campaña humanitaria para recaudar fondos que le permitan costear los gastos funerarios y repatriación del cadáver.

La familia espera los resultados de las gestiones del padre en Brasil para obtener estos detalles y solicitar el inicio de la investigación formal.

