Conmovedora reacción: adolescente guatemalteca con discapacidad auditiva escucha la voz de su papá por primera vez

En diferentes redes sociales, como Tiktok, Facebook e Instagram, un video se ha popularizado por tocar las fibras’ de los internautas. En él una joven con discapacidad auditiva se emocionó hasta las lágrimas al escuchar por primera vez la voz de su padre gracias a un dispositivo tecnológico.

El emotivo instante quedó registrado en un video que ha sido ampliamente compartido y ha tenido miles de reacciones por la esperanzadora escena entre padre e hija.

La noticia además fue difundida por los medios de comunicación El Imparcial, EcuadorTV, ÚltimaHoraCol, entre otros.

“Que belleza, es un video que invita a la reflexión, a veces nos preocupamos por cosas tan efímeras, que no valen la pena, toca agradecer”, expresó una navegadora de internet.

“Gracias por hacerme llorar antes de dormir, no, ya en serio, esto me llegó al alma. Realmente me puso la piel de gallina”, sostuvo otra internauta.

“Completamente erizada, que lindo momento que estará enmarcado para toda la vida, me alegro mucho por esa familia”, comentó una usuaria de Facebook.

De acuerdo con información del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de México), “la discapacidad auditiva, o hipoacusia, es la pérdida, disminución o alteración de la capacidad para oír”.

Según la instancia, esta condición “puede ser congénita o adquirida por causas como infecciones, exposición a ruidos fuertes, genética o envejecimiento, y afecta la habilidad de una persona para detectar, identificar y comprender sonidos, lo que dificulta la comunicación, el desarrollo del lenguaje y el desempeño social y laboral”.

Asimismo, el DIF invita a la “la sociedad a que sea inclusiva y facilite el acceso a la información y la comunicación para personas con discapacidad auditiva, utilizando tecnologías y estrategias adecuadas”.

A su vez, el portal web MedlinePlus reseña que los principales dispositivos para la hipoacusia (pérdida de audición) son los audífonos, que amplifican los sonidos, y los implantes cocleares.

“Estos aparatos convierten los sonidos en señales eléctricas para el nervio auditivo en casos de hipoacusia grave o para quienes no se benefician de audífonos convencionales”, detalla el espacio digital.

“Otros dispositivos incluyen los implantes de conducción ósea, que usan el hueso para transmitir el sonido directamente al oído interno”, añade.