Martes, 25 de noviembre de 2025
Estados Unidos revoca visa a funcionario de país caribeño acusado de apoyar a las bandas terroristas y obstruir la lucha contra el crimen

noviembre 25, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El que es el país más empobrecido de América sufre desde hace largo tiempo la violencia de las bandas criminales.

Estados Unidos revocó este martes la visa de un funcionario de un país caribeño, quien es acusado de apoyar a las bandas terroristas y obstruir la lucha contra el crimen.

Se trata de un funcionario vinculado al gobierno de Haití, al que Washington no identificó, pero contra quien sí anunció sanciones debido a sus presuntas implicaciones.

La Casa Blanca, cabe resaltar, tampoco precisó cuáles eran las bandas terroristas a las que el funcionario estaría apoyando, aparte de obstaculizar los esfuerzos para combatirlas.

"El Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visa a un funcionario del gobierno haitiano por apoyar pandillas y otras organizaciones criminales, y obstruir la lucha del gobierno de Haití contra bandas terroristas", indicó en un comunicado el lunes.

En mayo, Washington designó a las bandas criminales de ese país Viv Ansanm y Gran Grif como organizaciones terroristas.

Estados Unidos "sigue comprometido con apoyar la estabilidad de Haití y espera un progreso tangible hacia elecciones libres y justas", agregó en el comunicado.

El prominente hombre de negocios haitiano Dmitri Vorbe, acusado de financiar bandas violentas en su país, fue detenido en Estados Unidos en septiembre y enfrenta la deportación.

Otro importante hombre de negocios haitiano, Pierre Reginald Boulos, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 17 de julio, acusado de "contribuir a la desestabilización" del país caribeño.

Haití, el país más empobrecido de América, sufre desde hace largo tiempo la violencia de las bandas criminales, con asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros frecuentes, en un contexto de inestabilidad política crónica.

La situación empeoró significativamente a principios de 2024, cuando las bandas obligaron a Ariel Henry, entonces primer ministro, a renunciar.

