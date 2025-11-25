Estados Unidos revoca visa a funcionario de país caribeño acusado de apoyar a las bandas terroristas y obstruir la lucha contra el crimen

Estados Unidos revocó este martes la visa de un funcionario de un país caribeño, quien es acusado de apoyar a las bandas terroristas y obstruir la lucha contra el crimen.

Se trata de un funcionario vinculado al gobierno de Haití, al que Washington no identificó, pero contra quien sí anunció sanciones debido a sus presuntas implicaciones.

La Casa Blanca, cabe resaltar, tampoco precisó cuáles eran las bandas terroristas a las que el funcionario estaría apoyando, aparte de obstaculizar los esfuerzos para combatirlas.

"El Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visa a un funcionario del gobierno haitiano por apoyar pandillas y otras organizaciones criminales, y obstruir la lucha del gobierno de Haití contra bandas terroristas", indicó en un comunicado el lunes.

En mayo, Washington designó a las bandas criminales de ese país Viv Ansanm y Gran Grif como organizaciones terroristas.

Estados Unidos "sigue comprometido con apoyar la estabilidad de Haití y espera un progreso tangible hacia elecciones libres y justas", agregó en el comunicado.

El prominente hombre de negocios haitiano Dmitri Vorbe, acusado de financiar bandas violentas en su país, fue detenido en Estados Unidos en septiembre y enfrenta la deportación.

Otro importante hombre de negocios haitiano, Pierre Reginald Boulos, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 17 de julio, acusado de "contribuir a la desestabilización" del país caribeño.

Haití, el país más empobrecido de América, sufre desde hace largo tiempo la violencia de las bandas criminales, con asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros frecuentes, en un contexto de inestabilidad política crónica.

VEA TAMBIÉN La viral reacción de la selección de Haití al enterarse por teléfono que regresaban a un Mundial tras 51 años de ausencia o

La situación empeoró significativamente a principios de 2024, cuando las bandas obligaron a Ariel Henry, entonces primer ministro, a renunciar.