Este es el costo de las entradas para ver a Messi en el partido Nacional vs. Inter de Miami

Tras coronarse campeón de la MLS con el Inter Miami, el astro argentino Lionel Messi encabezará la nómina de Inter Miami en un amistoso ante Atlético Nacional.

La superestrella se medirá ante los ‘Verdolagas’ el próximo 31 de enero de 2026 en el mítico estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Este partido hará parte de la gira de pretemporada que harán las ‘Garzas’ encabezadas por Lionel Messi y Luis Suárez.

El encuentro entre el Inter Miami y Atlético Nacional se confirmó este miércoles 10 de diciembre en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes los dos voceros de los respectivos clubes.

Según se confirmó, la preventa de las boletas para el partido empezará de manera oficial este viernes 12 de diciembre.

La boleta más económica tiene un valor de 400 mil pesos colombianos, mientras que la más cara estaría costando cerca de los dos millones de pesos colombianos.

Además, se informó que el tan esperado evento deportivo fue nombrado como “El Partido de la Historia”.

Messi y sus compañeros también disputarán partidos contra clubes de Perú y Ecuador, los cuales se espera sean anunciados pronto.

Costo de las boletas para ver a Messi en el partido Nacional vs. Inter de Miami

Lateral sur y norte: $400.000

Oriental general: $800.000

Occidental general: $2.000.000