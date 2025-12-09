NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
Presos políticos

"Jamás pensamos que me lo entregarían desnudo en una caja de cartón": esposa de Alfredo Díaz, preso político muerto bajo detención del régimen de Maduro

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Leynys Malave, viuda del exgobernador del estado de Nueva Esparta, afirmó que su esposo nunca se “doblegó” y que la única manera que encontró el régimen para salir de él “fue matándolo”.

Leynys Malave, viuda de Alfredo Díaz, el exgobernador del estado de Nueva Esparta que murió mientras se encontraba detenido en El Helicoide, habló en El Informativo USA sobre el luto que vive y sus percepciones sobre la responsabilidad que considera tiene el régimen de Maduro.

Malave afirmó que era responsabilidad del régimen cuidar a Díaz, a quien describió como un hombre sin graves problemas de salud por lo que se mostró extrañada de la causa de la muerte que dieron los captores: un supuesto infarto.

o

“No creo el cuento de un infarto al miocardio porque no hay autopsia. (…). Estuve 16 años casada, y ni le deba una gripa. Era un hombre extremadamente sano hasta que cayó en manos del régimen”, expresó y afirmó que jamás pensó que su esposo iba a morir encarcelado para luego serle entregado a ella “desnudo en una caja de cartón”.

Malave no descartó que su esposo haya sido víctima de un presunto asesinato. “Murió en manos de ellos”, afirmó sin descartar cualquier hipótesis vinculada a un homicidio. “Era su deber cuidarlo porque él no cometió un delito. No pueden decir que era un terrorista solo por llamar al voto y encabezar esa gran lucha en contra de Maduro”, precisó.

“Cuando lo agarraron fue torturado y quizás sus heridas no sanaron. Quizás se les agravaron sus heridas, no sabemos porque no se le hizo una autopsia. Ellos dicen que fue de un infarto que murió y con eso nos quedamos”, describió.

o

Sobre las razones que llevaron al régimen a perseguir a su esposo, la viuda afirmó que su esposo, “Alfredito”, “denunciaba el narcotráfico, la falta de agua. Era lo que hacía. En protestas en contra del régimen él estaba ahí encabezando cada marcha”.

“Nunca pudieron ganarle. No se doblegó. La única manera que tuvieron de salir de él fue matándolo”, expresó.

También se refirió a los profundos deseos que tenía Díaz de un cambio en Venezuela. “Me decía que iba a luchar por un país libre para mí y para mis hijos. Él creía en un cambio y en una Venezuela libre”.

Finalmente se mostró a favor de una acción por parte de Estados Unidos que permita la salida del poder del madurismo. “Si van a intervenir el país que lo hagan pronto, pero de una manera única y exclusiva contra quienes han destruido y matado a la gente”, manifestó.

Temas relacionados:

Presos políticos

Gobernador

Régimen de Maduro

El Helicoide

Dictadura de Maduro

Nueva Esparta

Familiares de presos políticos

Alfredo Díaz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha sido un calvario”: pareja de gendarme argentino detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Jamás pensamos que me lo entregarían desnudo en una caja de cartón": esposa de Alfredo Díaz, preso político muerto bajo detención del régimen de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Elecciones presidenciales en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: “La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados”

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

¿Petro instrumentalizará la cumbre CELAC y la Unión Europea a su favor en medio de tensiones con la administración de Trump?

Suicidio

Impactante cifra de suicidios en Venezuela en los últimos días: adolescentes los más vulnerables

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Daniel Muñoz

Figura de la selección Colombia será baja ante Australia por temas familiares

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

¿Petro instrumentalizará la cumbre CELAC y la Unión Europea a su favor en medio de tensiones con la administración de Trump?

Suicidio

Impactante cifra de suicidios en Venezuela en los últimos días: adolescentes los más vulnerables

Capitolio de EE. UU. - Foto AFP
Senado de Estados Unidos

Senado estadounidense llega a un acuerdo bipartidista para avanzar hacia la reapertura del Gobierno federal

Donald Trump/ Sorteo del repechaje mundialista - Fotos AFP
Donald Trump

Presidente de Latinoamérica confirma reunión con Trump durante el marco del sorteo del Mundial tras impases por la lucha antinarcóticos y una alta tensión arancelaria

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre