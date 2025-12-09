"Jamás pensamos que me lo entregarían desnudo en una caja de cartón": esposa de Alfredo Díaz, preso político muerto bajo detención del régimen de Maduro

Leynys Malave, viuda de Alfredo Díaz, el exgobernador del estado de Nueva Esparta que murió mientras se encontraba detenido en El Helicoide, habló en El Informativo USA sobre el luto que vive y sus percepciones sobre la responsabilidad que considera tiene el régimen de Maduro.

Malave afirmó que era responsabilidad del régimen cuidar a Díaz, a quien describió como un hombre sin graves problemas de salud por lo que se mostró extrañada de la causa de la muerte que dieron los captores: un supuesto infarto.

“No creo el cuento de un infarto al miocardio porque no hay autopsia. (…). Estuve 16 años casada, y ni le deba una gripa. Era un hombre extremadamente sano hasta que cayó en manos del régimen”, expresó y afirmó que jamás pensó que su esposo iba a morir encarcelado para luego serle entregado a ella “desnudo en una caja de cartón”.

Malave no descartó que su esposo haya sido víctima de un presunto asesinato. “Murió en manos de ellos”, afirmó sin descartar cualquier hipótesis vinculada a un homicidio. “Era su deber cuidarlo porque él no cometió un delito. No pueden decir que era un terrorista solo por llamar al voto y encabezar esa gran lucha en contra de Maduro”, precisó.

“Cuando lo agarraron fue torturado y quizás sus heridas no sanaron. Quizás se les agravaron sus heridas, no sabemos porque no se le hizo una autopsia. Ellos dicen que fue de un infarto que murió y con eso nos quedamos”, describió.

Sobre las razones que llevaron al régimen a perseguir a su esposo, la viuda afirmó que su esposo, “Alfredito”, “denunciaba el narcotráfico, la falta de agua. Era lo que hacía. En protestas en contra del régimen él estaba ahí encabezando cada marcha”.

“Nunca pudieron ganarle. No se doblegó. La única manera que tuvieron de salir de él fue matándolo”, expresó.

También se refirió a los profundos deseos que tenía Díaz de un cambio en Venezuela. “Me decía que iba a luchar por un país libre para mí y para mis hijos. Él creía en un cambio y en una Venezuela libre”.

Finalmente se mostró a favor de una acción por parte de Estados Unidos que permita la salida del poder del madurismo. “Si van a intervenir el país que lo hagan pronto, pero de una manera única y exclusiva contra quienes han destruido y matado a la gente”, manifestó.