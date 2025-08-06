NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Álvaro Uribe

Conozca en dónde serán los principales puntos de concentración de las movilizaciones en apoyo a Álvaro Uribe Vélez este 7 de agosto

agosto 6, 2025
Por: Diana Pérez
Las marchas se dan luego de que el expresidente colombiano fuera condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria.

Este jueves 7 de agosto, durante la conmemoración de la batalla de Boyacá, Colombia se prepara para vivir una jornada de protestas en apoyo al expresidente de la nación, Álvaro Uribe Vélez.

Las marchas, convocadas por el partido del exmandatario, Centro Democrático, buscan respaldarlo ante su condena de 12 años en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Las movilizaciones han sido denominadas por sectores de la oposición del gobierno del presidente, Gustavo Petro, como ‘la marcha por la libertad y la democracia’ y la ‘gran marcha nacional’.

¿Cuáles serán los principales puntos de concentración de las manifestaciones?

La ‘gran marcha nacional’ contará con varios puntos de encuentro en distintas partes del país, así como también algunas ciudades en el exterior.

En las principales ciudades del país, las movilizaciones empezarán entre las 9 y las 10 de la mañana.

En Bogotá, el punto de encuentro es el Parque Nacional y de ahí las movilizaciones partirán hasta llegar a la Plaza de Bolívar a las 10 de la mañana.

o

En Medellín los manifestantes se encontrarán a las 9 de la mañana en la Av. Oriental con La Playa y luego se concentrarán en el Parque de Las Luces.

A las 9 de la mañana en Cartagena, la ‘gran marcha nacional’ saldrá desde la Plaza de los Coches, mientras que en Barranquilla la salida será a las 10 de la mañana desde el Parque Washington.

En Cali las movilizaciones empiezan a las 10:00 am en el Parque Panamericano, para luego concentrarse en la Plazoleta Jairo Varela.

Los ciudadanos que se quieran unir a las protestas en Bucaramanga podrán llegar a las 9 de la mañana a la Cra 27 con calle 57, para luego partir hacia la Plazoleta Luis Carlos Galán.

Los puntos en el exterior varias según la zona horaria. En Miami las movilizaciones empiezan a las 10: 30 am y el punto de encuentro es en el Westwind Lakes Park.

En Houston empiezan entre las 6:00 y las 8:00 pm en donde se hará un plantón en el Centro Comercial The Galleria.

En España también habrá protestas en apoyo a Uribe. En las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Murcia la cita será a las 9:00 am (hora local). Y el punto de encuentro será en las plazas principales de cada ciudad, en donde se harán un plantón.

Los colombianos en Canadá también podrán asistir a la cita, en Toronto, en donde las concentraciones serán en #40 University Avenue, frente al Consulado de Colombia.

El propósito de las manifestaciones:

Según ha expresado la senadora Paloma Valencia, las manifestaciones son con el fin de demostrarle su apoyo al exmandatario. “Los uribistas no nos rendimos, debemos estar unidos y firmes. Parece estarse iniciando una autocracia: el presidente Uribe detenido sin poder hacer política y Miguel luchando por su vida”.

El Centro Democrático, partido del exmandatario, ha afirmado que las movilizaciones son por “nuestra democracia, por nuestras libertades”.

o

Además, el partido explicó en un comunicado que “desde el Centro Democrático respetamos las instituciones y creemos en la justicia, pero también estamos convencidos de que hoy se está condenando a un hombre inocente: el presidente Álvaro Uribe Vélez, el líder que salvó a Colombia”.

"Marcharemos por Álvaro Uribe Vélez, por la democracia y las libertades en Colombia. También para decirle al país que ya falta poco: estamos a poco más de un año de poner fin a la noche oscura ¡Ojo con el 26!", reza el escrito.

Las marchas se dan luego de que el expresidente colombiano fuera condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria.

El veredicto fue proferido por la juez Sandra Liliana Heredia, quien el pasado lunes 28 de julio acreditó dos de los tres delitos por los que el exmandatario y líder del Centro Democrático fue acusado.

Uribe Vélez, quien gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, se enfrenta a la justicia en un largo proceso por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno simple, este último desacreditado en el fallo en primera instancia.

