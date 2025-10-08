"Contamos con la mayor potencia aérea del mundo": EE. UU. "muestra los dientes" con un nuevo video de cazas F-35

Este miércoles, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, organismo que supervisa las actividades militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe, publicó nuevo video de los avanzados Cazas F-35 con los que llevan a cabo los operativos.

“Las tripulaciones terrestres y aéreas del F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE.UU. desplegadas en el Caribe están plenamente comprometidas con el apoyo a la misión del Comando Sur., las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra de EE. UU. y las prioridades del presidente Trump”, afirmaron.

“Contamos con la mayor potencia aérea del mundo, lista para defender nuestra patria de las amenazas existentes y emergentes”, agregaron.

El Comando Sur de Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe, realizando ejercicios que incluyen aviones de combate armados con misiles y entrenamientos con fuego real de artillería.

Esta información se ha hecho pública a través de imágenes y videos divulgados por el Pentágono, mostrando un despliegue significativo de fuerza en la región.

Las imágenes difundidas por el Comando Sur muestran aviones de combate sobrevolando el Caribe, equipados con misiles, en lo que parece ser una demostración de capacidad operativa y preparación militar.

Estos ejercicios aéreos forman parte de una serie de entrenamientos más amplios que las fuerzas estadounidenses están llevando a cabo en la zona.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos intensifica ejercicios militares en el Caribe y revela imágenes cargando aviones F35 con misiles o

Además de las operaciones aéreas, el Pentágono también ha compartido un video que muestra ejercicios terrestres con fuego real de artillería. Estos entrenamientos subrayan la importancia estratégica que Estados Unidos otorga a la región caribeña y su compromiso de mantener una presencia militar activa en el área.

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos se ha intensificado en el Mar Caribe tras la denuncia del régimen venezolano sobre la presencia de dichos aviones de combate estadounidenses cerca de sus costas.

El Ministro de Defensa Vladimir Padrino López aseguró que las aeronaves fueron detectadas a aproximadamente 75 kilómetros del territorio venezolano.

"El Sistema Integrado Aéreo de Venezuela ha detectado estos aviones. El hecho fue comprobado y verificado", afirmó Padrino López, quien calificó la situación como un "supuesto acoso" por parte de las fuerzas militares estadounidenses.

En respuesta a estos acontecimientos, la Cancillería venezolana anunció que denunciará la incursión ante diversos organismos internacionales, incluyendo el Secretario General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños.

Por el momento, ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos ni la Casa Blanca han emitido comentarios oficiales sobre las acusaciones venezolanas.