"Nuestro compromiso no cambia, se fortalece": Daniel Noboa tras revés del Gobierno de Ecuador en la consulta popular

El pasado domingo 16 de noviembre, se llevó a cabo una consulta popular en Ecuador. El presidente de ese país, Daniel Noboa, presentó cuatro reformas políticas que se votaron en referéndum.

La administración Noboa, en ese sentido, obtuvo un revés en la contienda, debido a que los ciudadanos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras en el país.

La boleta del Consejo Nacional Electoral (CNE) incluyó las preguntas sobre las que los ciudadanos debían señalar “Sí” o “No”.

A continuación, así se votaron las preguntas de esta consulta popular:

Eliminación de la prohibición de establecer bases militares extranjeras: el 60,64% de los votantes eligieron la opción ‘No’.

La suspensión del financiamiento de recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas: 58,07% votó por el ‘No’.

La reducción del número de asambleístas en el Congreso: el 53,47% escogió la alternativa ‘No’.

La instalación de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución de la República: 61,65% la rechazó la propuesta.

Tras los resultados, Daniel Noboa se hizo cargo al declarar: “Nuestro compromiso no cambia, se fortalece”.

“Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente", sentenció el mandatario. Y concluyó: “Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, agregó el jefe de Estado.

Por su parte, el 'correísmo', liderado en la actualidad por Luisa González, celebró el triunfo del ‘No’ en una cita donde la izquierda llegaba con fricciones internas tras las derrotas en las tres últimas elecciones presidenciales.