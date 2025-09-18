Continúa la vigilancia por parte de la Patrulla Fronteriza entre Estados Unidos y México

Comparando los datos del año 2023 con los actuales, el índice de ciudadanos migrantes pasando por la frontera entre México y Texas, Estados Unidos, de manera irregular, ha mostrado una gran disminución, luego de que en territorio estadounidense se desplegara la patrulla de vigilancia fronteriza.

A pesar de eso, los agentes que custodian esta zona aún siguen enfrentando desafíos, no solo en materia de migración irregular, sino también en temas relacionados con “narcotráfico y contrabando”.

Según las cifras emitidas en el año 2023 por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), alrededor de 14 500 ciudadanos pasaban de manera irregular; en comparación, a la actualidad los números demuestran que alrededor de 20 a 30 personas se movilizan por el sector de “El Río”, en Eagle Pass, Texas.

Para conocer más detalles de lo que sucede en esta zona, en El Informativo de NTN24 habló con el subjefe de operaciones de este sector, Milton Moreno, quien entregó detalles de lo que se vive actualmente en esta área fronteriza en cuanto al tema de los operativos que se realizan allí.

Moreno ratifica que, aunque los índices de migración irregular han disminuido, los trabajos de vigilancia se mantienen con la finalidad de salvaguardar la soberanía del territorio. “Los índices han reducido drásticamente, pero el trabajo de asegurar el país y la frontera continúa”, señaló.

“En el año 2023 teníamos miles de cruces; a los últimos 30 días se redujo de 25 a 30 cruces diarias en el sector del río”, añadió en cuanto a los datos y cifras de personas que pasan por este lugar de manera ilícita.

En cuanto al ordenamiento estatal, expresó que trabajan de la mano con las patrullas estatales para “asegurar tanto la frontera como el interior del país como un apoyo”, indicó el subjefe de operaciones.

Pero como esta no es la única problemática que afecta esta zona fronteriza entre México y Estados Unidos, pues por este sector también acechan el contrabando y el narcotráfico, acciones que gracias a la vigilancia permanente de la patrulla fronteriza son controladas.

“Hay mucha mercancía, droga que sigue entrando y saliendo del país y para eso estamos aquí, para salvaguardar la seguridad del país”, puntualizó Milton Moreno.

Para finalizar, envió un mensaje para aquellos que intentan pasar de manera irregular a EE. UU. “Le quiero decir a cualquier migrante que sepa que la frontera sigue cerrada, que no escuche lo que dice el crimen organizado o los grupos criminales. Tengan presente que si entra al país (Estados Unidos) de manera ilegal, corre el riesgo de ser arrestada, procesada y retornada a su país”.