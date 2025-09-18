NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Patrulla Fronteriza

Continúa la vigilancia por parte de la Patrulla Fronteriza entre Estados Unidos y México

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Aunque las cifras de migrantes en la zona de frontera han disminuido, la patrulla fronteriza del país norteamericano mantiene la vigilancia de la zona limítrofe entre estas dos naciones.

Comparando los datos del año 2023 con los actuales, el índice de ciudadanos migrantes pasando por la frontera entre México y Texas, Estados Unidos, de manera irregular, ha mostrado una gran disminución, luego de que en territorio estadounidense se desplegara la patrulla de vigilancia fronteriza.

A pesar de eso, los agentes que custodian esta zona aún siguen enfrentando desafíos, no solo en materia de migración irregular, sino también en temas relacionados con “narcotráfico y contrabando”.

Según las cifras emitidas en el año 2023 por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), alrededor de 14 500 ciudadanos pasaban de manera irregular; en comparación, a la actualidad los números demuestran que alrededor de 20 a 30 personas se movilizan por el sector de “El Río”, en Eagle Pass, Texas.

Para conocer más detalles de lo que sucede en esta zona, en El Informativo de NTN24 habló con el subjefe de operaciones de este sector, Milton Moreno, quien entregó detalles de lo que se vive actualmente en esta área fronteriza en cuanto al tema de los operativos que se realizan allí.

Moreno ratifica que, aunque los índices de migración irregular han disminuido, los trabajos de vigilancia se mantienen con la finalidad de salvaguardar la soberanía del territorio. “Los índices han reducido drásticamente, pero el trabajo de asegurar el país y la frontera continúa”, señaló.

o

“En el año 2023 teníamos miles de cruces; a los últimos 30 días se redujo de 25 a 30 cruces diarias en el sector del río”, añadió en cuanto a los datos y cifras de personas que pasan por este lugar de manera ilícita.

En cuanto al ordenamiento estatal, expresó que trabajan de la mano con las patrullas estatales para “asegurar tanto la frontera como el interior del país como un apoyo”, indicó el subjefe de operaciones.

Pero como esta no es la única problemática que afecta esta zona fronteriza entre México y Estados Unidos, pues por este sector también acechan el contrabando y el narcotráfico, acciones que gracias a la vigilancia permanente de la patrulla fronteriza son controladas.

“Hay mucha mercancía, droga que sigue entrando y saliendo del país y para eso estamos aquí, para salvaguardar la seguridad del país”, puntualizó Milton Moreno.

Para finalizar, envió un mensaje para aquellos que intentan pasar de manera irregular a EE. UU. “Le quiero decir a cualquier migrante que sepa que la frontera sigue cerrada, que no escuche lo que dice el crimen organizado o los grupos criminales. Tengan presente que si entra al país (Estados Unidos) de manera ilegal, corre el riesgo de ser arrestada, procesada y retornada a su país”.

Temas relacionados:

Patrulla Fronteriza

Frontera

México

Estados Unidos

Inmigrantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Todo el peso del Gobierno Trump está enfocado en contrarrestar al Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"EE. UU. tiene el derecho a defenderse de las agresiones y las amenazas a su seguridad nacional": Rosa María Payá, miembro de la CIDH, defendió el despliegue militar cerca de las aguas de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nos lacera, nos duele y nos revictimiza profundamente": víctima de secuestro de las Farc tras fallo de la JEP

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Uniformados de la Guardia Nacional (AFP)
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador

Presidente Donald Trump - Foto EFE
Migración

Políticas de uno de los países más grandes del mundo son comparadas con las de Trump por buscar deportación de no ciudadanos a terceros países

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Uniformados de la Guardia Nacional (AFP)
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador

Rosinés Chávez, hija del difunto presidente venezolano, Hugo Chávez - Fotos: X
Dictadura

"Que viva la patria": registran el momento en que Rosinés, hija menor de Hugo Chávez, se enlista en la milicia de Venezuela

Venezuela ante Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Multitudinario banderazo en Buenos Aires de los aficionados venezolanos en la previa del juego de Eliminatorias de La Vinotinto ante Argentina

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX (AFP)
Elon Musk

Nuevo nombre apareció en el puesto número uno del Índice de Multimillonarios de Bloomberg y superó a Elon Musk

Dayro Moreno, delantero de la selección COlombia / FOTO: EFE
Dayro Moreno

Dayro Moreno reveló detalles de cómo lo recibieron los jugadores de la selección Colombia a su llegada a la convocatoria

Presidente Donald Trump - Foto EFE
Migración

Políticas de uno de los países más grandes del mundo son comparadas con las de Trump por buscar deportación de no ciudadanos a terceros países

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda