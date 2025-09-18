NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Estados Unidos

Estados Unidos rechaza la resolución del Consejo de Seguridad de ONU que llama al cese el fuego en Gaza

septiembre 18, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Consejo de Seguridad de la ONU | Foto: AFP
Consejo de Seguridad de la ONU | Foto: AFP
Estados Unidos sigue demostrando su respaldo pleno a Israel y considero la resolución de Consejo de Seguridad de la ONU como “inaceptable”.

Estados Unidos volvió a vetar este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un llamado al cese el fuego en Gaza, blindando a su aliado Israel de una importante presión diplomática.

Los otros 14 miembros del Consejo respaldaron la resolución, iniciada en agosto en respuesta a la declaración oficial de hambruna de la ONU tras casi dos años de guerra de Israel contra Hamás en territorio palestino.

o

"Estados Unidos rechaza esta resolución inaceptable. Ya es más que hora de que Hamás libere a cada uno de los rehenes y se rinda inmediatamente. Estados Unidos continuará trabajando con sus socios para poner fin a este conflicto horrible", dijo Morgan Ortagus, enviada de Estados Unidos a la ONU, antes del veto de Washington.

La votación se produjo mientras tanques y aviones israelíes bombardeaban Ciudad de Gaza, objetivo de una nueva e importante ofensiva terrestre, obligando a los palestinos a huir hacia el sur.

El texto de la resolución exigía "un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, respetado por todas las partes", así como la liberación inmediata e incondicional de los rehenes.

Estados Unidos ha rechazado esta propuesta en múltiples ocasiones, la más reciente en junio, cuando ejerció su veto para respaldar a Israel.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Consejo de Seguridad de la ONU

Gaza

Cese al Fuego

Israel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"EE. UU. tiene el derecho a defenderse de las agresiones y las amenazas a su seguridad nacional": Rosa María Payá, miembro de la CIDH, defendió el despliegue militar cerca de las aguas de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nos lacera, nos duele y nos revictimiza profundamente": víctima de secuestro de las Farc tras fallo de la JEP

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Lula da Silva | Foto: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

“Estamos viendo que la Suprema Corte trabaja junto con Lula da Silva para instalar en Brasil una dictadura”: diputado federal brasileño sobre juicio contra Bolsonaro

Chorro de agua - Foto de referencia: Pexels
Agua

Atención Bogotá: Estas son las zonas donde no habrá agua del 1 al 4 de septiembre de 2025 por daños mayores en las tuberías

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Lula da Silva | Foto: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

“Estamos viendo que la Suprema Corte trabaja junto con Lula da Silva para instalar en Brasil una dictadura”: diputado federal brasileño sobre juicio contra Bolsonaro

Chorro de agua - Foto de referencia: Pexels
Agua

Atención Bogotá: Estas son las zonas donde no habrá agua del 1 al 4 de septiembre de 2025 por daños mayores en las tuberías

Amistoso Sub-17 Colombia vs. Venezuela en Cúcuta/ Oswaldo Vizcarrondo - Fotos EFE
La Vinotinto

Así le fue a La Vinotinto de Vizcarrondo enfrentando a Colombia como preparación para el Mundial Sub-17

Ideal para quienes buscan una alternativa saludable | Foto Canva
Ponte al Día

Receta de tártara de arándanos: un postre saludable, sin horno y lleno de antioxidantes

Colisión de agujeros negros | Foto Canva/AFP
Agujero negro

“Sonido” en el espacio y colisión de agujeros negros confirman predicción de Stephen Hawking de 1971

Luis Arce | Foto: AFP
Luis Arce

Presidente de Bolivia, Luis Arce, es denunciado por haber abandonado a una mujer embarazada

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda