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Sábado, 18 de abril de 2026
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María Corina Machado

Análisis del discurso de María Corina Machado frente a la diáspora venezolana en Madrid: "conectó con el sentimiento de todo el país"

abril 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La Premio Nobel de la Paz, quien recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, se reunió con la diáspora venezolana en la emblemática Puerta del Sol.

La Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, se reunió este sábado 18 de abril con la diáspora venezolana en la emblemática Puerta del Sol, conocida como el corazón de la ciudad.

Al iniciar su discurso, María corina Machado se dirigió a la multitud para agradecerles por estar allí y por seguir luchando por la libertad de Venezuela.

“Este es un día que recordaré toda mi vida, es un día en el cual el grito de libertad de Venezuela ha retumbado. Este encuentro tiene un propósito claro. Desde el corazón de esta gran nación los venezolanos estamos enviando un mensaje claro al mundo Venezuela será libre porque así lo decidimos los venezolanos”, inició diciendo.

Génesis Dávila, activista venezolana y presidenta de la ONG Defiende Venezuela, calificó el encuentro como "un acto para recobrar la fe" y destacó que representa "una demostración de la fuerza democrática que tienen los venezolanos y su compromiso con rescatar a Venezuela".

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La activista subrayó que el evento permitió a los asistentes expresar su gratitud a Machado y reafirmar su intención de "regresar a casa" para reconstruir el país.

Por su parte, José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, enfatizó la conexión emocional que María Corina estableció con los asistentes.

"María Corina conectó con el sentimiento de todo el país. Ahí en Madrid hoy lo que estaba era la legitimidad del pueblo venezolano", afirmó.

Asimismo, describió el discurso como "épico" y destacó que la líder opositora dejó clara "el apoyo fundamental de los Estados Unidos" y su compromiso de regresar a Venezuela.

Graterol atribuyó la permanencia del liderazgo de Machado al "amor que siente María Corina por el pueblo venezolano y el pueblo venezolano se lo retribuye", explicando por qué su figura no se desgasta y continúa reuniendo multitudes tanto dentro como fuera de Venezuela.

Asimismo, Ana Karina Garcia, dirigente venezolana en exilio, explicó que el mensaje María Corina llena de fuerza y esperanza a todos los venezolanos.

“El mensajee reconoce cómo esa diáspora va a hacer parte de la reconstrucción del país”, dijo.

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