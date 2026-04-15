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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Armas nucleares

Corea del Norte ha incrementado su producción Nuclear, de acuerdo con advertencia de la OIEA

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Prueba de armas en Corea del Norte | Foto AFP
Prueba de armas en Corea del Norte | Foto AFP
En años anteriores, Corea del Norte fue enfático al decir que nunca renunciará al desarrollo de sus armas nucleares.

Corea del Norte está mostrando un "aumento muy serio" en su capacidad para producir armas atómicas, dijo el jefe del organismo de control nuclear de la ONU durante una visita a Seúl este miércoles.

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Según la agencia de inteligencia de Corea del Sur, se cree que Corea del Norte, país aislado diplomáticamente, opera múltiples instalaciones para el enriquecimiento de uranio, un paso clave en la fabricación de ojivas nucleares.

Eso incluye una en el sitio nuclear de Yongbyon, que Pyongyang supuestamente desmanteló después de las conversaciones, pero que luego reactivó en 2021.

"En nuestras evaluaciones periódicas, hemos podido confirmar que se está produciendo un rápido aumento en las operaciones" del reactor de Yongbyon, declaró el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en Seúl, donde se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur.

La agencia también observó un aumento en las operaciones en la unidad de reprocesamiento y el reactor de agua ligera de Yongbyon, así como la activación de otras instalaciones, dijo Grossi a los periodistas.

"Todo ello apunta a un aumento muy serio de las capacidades de la RPDC en el ámbito de la producción de armas nucleares, que se estima en unas pocas docenas de ojivas", dijo, refiriéndose a Corea del Norte.

Cabe resaltar que Corea del Norte, realizó su primera prueba nuclear en 2006, y ahora está sometida a numerosas sanciones de la ONU por sus programas de armas prohibidos.

Asimismo, ha declarado que nunca renunciará a sus armas nucleares y cortó el acceso a los inspectores del OIEA en 2009.

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El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales afirmó esta semana que Corea del Norte parece haber finalizado la construcción de un edificio en Yongbyon que podría ser una nueva planta de enriquecimiento de uranio.

Citando imágenes satelitales de abril, el centro de estudios con sede en Estados Unidos afirmó que el edificio contaba con generadores, tanques de almacenamiento de combustible y unidades de refrigeración.

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