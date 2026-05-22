James Rodríguez se sincera en Netflix con su nuevo documental antes de disputar su último Mundial con Colombia

James Rodríguez es considerado uno de los futbolistas más emblemáticos de Colombia en las últimas décadas.

Gracias a su talento y desempeño en la cancha, ha sido una pieza clave en el crecimiento y proyección internacional de la Selección Colombia.

Con su próxima participación en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el mediocampista sumará su tercera presencia en una Copa del Mundo.

Sin embargo, tanto su carrera dentro de las canchas como su vida personal han estado bajo el escrutinio público durante años, casi siempre desde una mirada superficial.

Es por eso que llega a Netflix la serie documental ‘James.’, dirigida por Simón Brand, una producción que revela facetas inéditas de la vida de James Rodríguez y muestra aspectos nunca antes vistos del reconocido futbolista.

“A lo largo de tres episodios, la serie documental ‘James.’ traza un viaje íntimo por los momentos que definieron su carrera: desde sus inicios y la consagración en el Mundial de Brasil 2014, hasta su paso por clubes como el Real Madrid y el Bayern Munich, así como su regreso a la Selección Colombia en la Copa América 2024”, se lee en un comunicado de la plataforma de streaming.

Brand, conocido por películas como “Unknown” (2006) y “Paraíso Travel” (2008), siguió a James Rodríguez durante años y estuvo en momentos clave, como la Copa América de 2024 y su traspaso de equipos.

“Estaba viviendo en Los Ángeles (California) y quería que James fuera a jugar allá. Yo lo había conocido en un video que hice del Mundial de Rusia de 2018. Nos reunimos y él estaba con unos amigos y sus tíos. Luego fue él el que me propuso que yo debería hacer una película sobre su vida. Yo siendo tan futbolero me quedé en shock y de una le dije que sí”, contó el director a Noticias Caracol.

De acuerdo con el director, en el momento que comenzó a rodar la serie, la carrera de James atravesaba uno de sus momentos más complejos.

“Luego de que tuve varias conversaciones con James, de cómo lo íbamos a plantear y hacerle entender de que él tenía que saber que tenía que estar abierto a contar su historia, realmente desde su boca, incluso las partes complicadas y difíciles de su vida, accedió completamente”, agregó.

“El James que yo conocí es un tipo muy tímido. La gente pensará que él es muy arrogante, pero no, él es más tímido que ¿cualquier cosa. Hay mucha gente que lo tilda de sobrado. Nada que ver. Yo conocí un James completamente humilde, aterrizado, increíble hijo, es un papá muy presente”, destacó.

“Todo el acompañamiento que le hicimos en la Copa América. Yo creo que se siente desde un punto de vista muy íntimo, personal y familiar, porque más que él retratamos también las reacciones de su familia, de sus hijos. La gente no conoce su entorno completamente, conocen a ciertos personajes que están en su vida en el fútbol, pero su vida familiar también está muy bien representada en en la serie y yo creo que eso lo van a poder ver”, aseguró.