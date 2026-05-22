NTN24
Viernes, 22 de mayo de 2026
Viernes, 22 de mayo de 2026
James Rodríguez

James Rodríguez se sincera en Netflix con su nuevo documental antes de disputar su último Mundial con Colombia

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez | Foto: EFE
La serie documental ‘James.’, dirigida por Simón Brand, revela facetas inéditas de la vida de James Rodríguez y muestra aspectos nunca antes vistos del reconocido futbolista.

James Rodríguez es considerado uno de los futbolistas más emblemáticos de Colombia en las últimas décadas.

Gracias a su talento y desempeño en la cancha, ha sido una pieza clave en el crecimiento y proyección internacional de la Selección Colombia.

Con su próxima participación en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el mediocampista sumará su tercera presencia en una Copa del Mundo.

Sin embargo, tanto su carrera dentro de las canchas como su vida personal han estado bajo el escrutinio público durante años, casi siempre desde una mirada superficial.

Es por eso que llega a Netflix la serie documental ‘James.’, dirigida por Simón Brand, una producción que revela facetas inéditas de la vida de James Rodríguez y muestra aspectos nunca antes vistos del reconocido futbolista.

“A lo largo de tres episodios, la serie documental ‘James.’ traza un viaje íntimo por los momentos que definieron su carrera: desde sus inicios y la consagración en el Mundial de Brasil 2014, hasta su paso por clubes como el Real Madrid y el Bayern Munich, así como su regreso a la Selección Colombia en la Copa América 2024”, se lee en un comunicado de la plataforma de streaming.

Brand, conocido por películas como “Unknown” (2006) y “Paraíso Travel” (2008), siguió a James Rodríguez durante años y estuvo en momentos clave, como la Copa América de 2024 y su traspaso de equipos.

o

“Estaba viviendo en Los Ángeles (California) y quería que James fuera a jugar allá. Yo lo había conocido en un video que hice del Mundial de Rusia de 2018. Nos reunimos y él estaba con unos amigos y sus tíos. Luego fue él el que me propuso que yo debería hacer una película sobre su vida. Yo siendo tan futbolero me quedé en shock y de una le dije que sí”, contó el director a Noticias Caracol.

De acuerdo con el director, en el momento que comenzó a rodar la serie, la carrera de James atravesaba uno de sus momentos más complejos.

“Luego de que tuve varias conversaciones con James, de cómo lo íbamos a plantear y hacerle entender de que él tenía que saber que tenía que estar abierto a contar su historia, realmente desde su boca, incluso las partes complicadas y difíciles de su vida, accedió completamente”, agregó.

“El James que yo conocí es un tipo muy tímido. La gente pensará que él es muy arrogante, pero no, él es más tímido que ¿cualquier cosa. Hay mucha gente que lo tilda de sobrado. Nada que ver. Yo conocí un James completamente humilde, aterrizado, increíble hijo, es un papá muy presente”, destacó.

“Todo el acompañamiento que le hicimos en la Copa América. Yo creo que se siente desde un punto de vista muy íntimo, personal y familiar, porque más que él retratamos también las reacciones de su familia, de sus hijos. La gente no conoce su entorno completamente, conocen a ciertos personajes que están en su vida en el fútbol, pero su vida familiar también está muy bien representada en en la serie y yo creo que eso lo van a poder ver”, aseguró.

Temas relacionados:

James Rodríguez

Colombia

Serie

Documental

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Oposición señala a Petro por la escalada de violencia política en Colombia a 10 días de las elecciones: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella denuncian amenazas y ataques en su contra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Este fue un proceso que se aceleró de manera dramática": Luis Almagro alertó sobre los peligros que podría enfrentar Colombia similares a los de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Hay garantías para elecciones en Colombia? denuncian riesgo en 386 municipios por amenazas y hostigamientos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Puede haber convocatoria electoral en Venezuela este año": periodista Edgardo Pinell

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Cada molécula de metano que no se emite es una buena noticia para el clima”: Greenpeace alerta sobre el impacto energético tras el cierre del estrecho de Ormuz

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Deportes

Ver más
Ciclistas - Foto referencia: Canva
Ciclismo

Luto en el ciclismo colombiano: Cristian Camilo Muñoz perdió la vida a causa de una infección tras una caída en un Tour

Fotografía aérea del Estadio Azteca (Banorte) en Ciudad de México (México) - EFE
Mundial 2026

Equipo técnico de selección latina apartará de la Copa del Mundo a futbolistas que se ausenten al inicio de la concentración

Bandera a cuadros se exhibe en la línea de meta del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito Suzuka - Foto de referencia: EFE
Fórmula 1

'Peso pesado' de la Fórmula 1 denuncia vínculos financieros entre equipos rivales: "existe un alto riesgo de que se comprometa la integridad de nuestro deporte"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Estrecho de Ormuz (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Retirar completamente las minas del estrecho de Ormuz tomaría hasta medio año, según The Washington Post

Delcy Rodríguez | Foto EFE
Delcy Rodríguez

"El régimen venezolano ha escondido los expedientes": hijo de preso político en Venezuela denuncia amenazas a familiares

Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

Soldado de Estados Unidos acusado de apostar por la captura de Nicolás Maduro se declara inocente y su defensa asegura que "es un héroe"

Ciclistas - Foto referencia: Canva
Ciclismo

Luto en el ciclismo colombiano: Cristian Camilo Muñoz perdió la vida a causa de una infección tras una caída en un Tour

Fotografía aérea del Estadio Azteca (Banorte) en Ciudad de México (México) - EFE
Mundial 2026

Equipo técnico de selección latina apartará de la Copa del Mundo a futbolistas que se ausenten al inicio de la concentración

Candidatos a la Presidencia de Colombia - AFP/EFE
Elecciones

Carrera por la Presidencia de Colombia: así muestran la intención de voto las últimas dos encuestas

Alba Murcia, madre de uno de los policías secuestrados y “condenados” por el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Secuestrados

“Le pido al Gobierno que me escuche, señor presidente, usted no ha sido capaz de escucharme”: duro relato en NTN24 de la madre de un policía secuestrado y “condenado” por el grupo guerrillero ELN en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre