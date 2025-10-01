NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Venezuela

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Organizaciones como el Banco de Alimentos Alimentar Venezuela buscan apoyar a la población vulnerable ante el recorte de ayuda internacional y la pérdida del poder adquisitivo.

La crisis alimentaria en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes, con el 70% de los hogares enfrentando serias dificultades para acceder a alimentos nutritivos.

Este escenario crítico ha obligado a millones de familias a adoptar dietas deficientes, comprometiendo su salud y calidad de vida.

En medio de esta situación, organizaciones como el Banco de Alimentos Alimentar Venezuela han asumido un papel crucial en el apoyo a la población más vulnerable.

Su labor cobra aún más relevancia tras el recorte de apoyo internacional por parte de la FAO, dejando a los venezolanos en una posición de mayor desprotección.

El primer Banco de Alimentos en Venezuela tiene apenas nueve meses de funcionamiento, un periodo significativamente menor en comparación con instituciones similares en otros países de la región.

o

Su desafío principal es llegar a los sectores más afectados por la reducción de recursos del Programa de Alimentación de las Naciones Unidas.

Según el representante de la FAO en Venezuela, la disponibilidad de alimentos en los anaqueles ha mejorado.

Sin embargo, reconoce que el verdadero problema radica en la capacidad financiera de los ciudadanos para adquirirlos. "Sabemos que la gente que todavía padece de una forma u otra de desafío a nivel alimentario, su problema mayor es la capacidad financiera", afirmó.

Organizaciones como Caritas Venezuela y la encuesta ENCOVI de la Universidad Católica coinciden en que el 70% de los venezolanos están afectados en su alimentación. No obstante, el representante de la FAO sugiere que estas cifras pueden estar sujetas a interpretaciones y percepciones diversas.

Por su parte, Juvenal Arveláez, presidente de la Cámara de Industria y Alimentos Cavidea, sostiene que el mercado está abastecido y que los ingresos de la población van evolucionando a través de políticas compensatorias. Sin embargo, esta visión contrasta con la realidad que viven muchos ciudadanos.

Un venezolano común desmiente categóricamente la afirmación de que se pueda alimentar adecuadamente con un sueldo de la administración pública.

"Esa es la mayor mentira que te puede decir un venezolano. Cualquiera, cualquiera. Uno va a hacer un mercado ni con 15 o con 10 o 20 dólares, aunque usted nunca llega a 20 dólares", declaró un ciudadano, agregando que una familia de 4 o 5 personas necesita entre 600 y 700 dólares mensuales para alimentarse apropiadamente.

Temas relacionados:

Venezuela

Alimentos

Economía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo interpretar la escalada de declaraciones de Trump y Maduro en medio del despliegue en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Senadores demócratas piden ante la Corte Suprema mantener el TPS para venezolanos en Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
B-King - Foto: redes sociales / Mujer desaparecida en México - Foto: Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México
Ciudad de México

Mujer venezolana que fue una de las últimas personas en ver con vida al músico B-King se encuentra desaparecida en México

Pete Hegseth - Foto AFP
Estados Unidos

Secretario de Guerra de Estados Unidos convoca a cientos de generales a una inusual reunión

Tendido eléctrico en Venezuela - Foto AFP
Apagones Venezuela

Régimen de Maduro denuncia un nuevo ataque al sistema eléctrico que buscaría un apagón nacional

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
B-King - Foto: redes sociales / Mujer desaparecida en México - Foto: Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México
Ciudad de México

Mujer venezolana que fue una de las últimas personas en ver con vida al músico B-King se encuentra desaparecida en México

Pete Hegseth - Foto AFP
Estados Unidos

Secretario de Guerra de Estados Unidos convoca a cientos de generales a una inusual reunión

Tendido eléctrico en Venezuela - Foto AFP
Apagones Venezuela

Régimen de Maduro denuncia un nuevo ataque al sistema eléctrico que buscaría un apagón nacional

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
Israel

Ejército de Israel tomó control de los teléfonos de los residentes de Gaza y de los miembros de Hamás y transmitió en vivo el discurso de Netanyahu ante la ONU

Santiago Giordana le dio el triunfo a Millonarios ante Pasto - Foto; EFE
Millonarios

Millonarios se puso al día, el conjunto capitalino cosechó su tercera victoria en liga y asciende en la tabla general de la competencia

Nancy Pelosi | Foto AFP
Concordia 2025

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

La Selección Colombia tendría varias novedades para la doble fecha FIFA - Foto: EFE
Selección Colombia

La convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha FIFA tendría varias novedades: esta es la fecha en la que se conocerá la lista oficial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda