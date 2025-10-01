Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

La crisis alimentaria en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes, con el 70% de los hogares enfrentando serias dificultades para acceder a alimentos nutritivos.

Este escenario crítico ha obligado a millones de familias a adoptar dietas deficientes, comprometiendo su salud y calidad de vida.

En medio de esta situación, organizaciones como el Banco de Alimentos Alimentar Venezuela han asumido un papel crucial en el apoyo a la población más vulnerable.

Su labor cobra aún más relevancia tras el recorte de apoyo internacional por parte de la FAO, dejando a los venezolanos en una posición de mayor desprotección.

El primer Banco de Alimentos en Venezuela tiene apenas nueve meses de funcionamiento, un periodo significativamente menor en comparación con instituciones similares en otros países de la región.

Su desafío principal es llegar a los sectores más afectados por la reducción de recursos del Programa de Alimentación de las Naciones Unidas.

Según el representante de la FAO en Venezuela, la disponibilidad de alimentos en los anaqueles ha mejorado.

Sin embargo, reconoce que el verdadero problema radica en la capacidad financiera de los ciudadanos para adquirirlos. "Sabemos que la gente que todavía padece de una forma u otra de desafío a nivel alimentario, su problema mayor es la capacidad financiera", afirmó.

Organizaciones como Caritas Venezuela y la encuesta ENCOVI de la Universidad Católica coinciden en que el 70% de los venezolanos están afectados en su alimentación. No obstante, el representante de la FAO sugiere que estas cifras pueden estar sujetas a interpretaciones y percepciones diversas.

Por su parte, Juvenal Arveláez, presidente de la Cámara de Industria y Alimentos Cavidea, sostiene que el mercado está abastecido y que los ingresos de la población van evolucionando a través de políticas compensatorias. Sin embargo, esta visión contrasta con la realidad que viven muchos ciudadanos.

Un venezolano común desmiente categóricamente la afirmación de que se pueda alimentar adecuadamente con un sueldo de la administración pública.

"Esa es la mayor mentira que te puede decir un venezolano. Cualquiera, cualquiera. Uno va a hacer un mercado ni con 15 o con 10 o 20 dólares, aunque usted nunca llega a 20 dólares", declaró un ciudadano, agregando que una familia de 4 o 5 personas necesita entre 600 y 700 dólares mensuales para alimentarse apropiadamente.