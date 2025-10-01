Venezuela arranca octubre con decreto obligatorio de Navidad en medio de ejercicios militares

Las principales plazas de Venezuela, las únicas que reciben un cuidado en fechas especiales, amanecieron este 1 de octubre con algún adorno o luz navideña para acatar la orden de Maduro de comenzar la Navidad dos meses antes de diciembre.

VEA TAMBIÉN Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre o

Junto a las luces puede encontrarse uno que otro Miliciano armado que ha recibido especial "entrenamiento" en los últimos días de tensión con Estados Unidos, que mantiene el despliegue de buques militares en el Caribe para ir contra el Cartel de los Soles.

Aunque el venezolano está a casi tres meses de la Nochebuena, ya puede prever el verdadero enemigo: la inflación y la devaluación de la moneda.

Pero Maduro celebra que ha recibido un Doctorado Honoris Causa en Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) , que el propio chavismo fundó, y dice que está más fortalecido "que nunca".

Las alcaldías y los comercios acataron la orden y muestran algún tipo de decoración navideña para evitar llamados de atención de algún militar o policía armado.

En Caracas, el Boulevard de Sabana Grande amaneció despejado luego de un enfrentamiento sorpresivo de la Policía Nacional que desalojó a los vendedores informales que ocupaban todo el corredor, uno de los más icónicos de Caracas.

En las tiendas, los vendedores actualizan a diario los precios calculados a dólar Banco Central de Venezuela, que ha registrado un promedio en alza de 1 por ciento semanal.