NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Navidad

Venezuela arranca octubre con decreto obligatorio de Navidad en medio de ejercicios militares

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Decoración navideña en Caracas / Foto: EFE
Las alcaldías y los comercios acataron la orden y muestran algún tipo de decoración navideña para evitar llamados de atención de algún militar o policía armado.

Las principales plazas de Venezuela, las únicas que reciben un cuidado en fechas especiales, amanecieron este 1 de octubre con algún adorno o luz navideña para acatar la orden de Maduro de comenzar la Navidad dos meses antes de diciembre.

o

Junto a las luces puede encontrarse uno que otro Miliciano armado que ha recibido especial "entrenamiento" en los últimos días de tensión con Estados Unidos, que mantiene el despliegue de buques militares en el Caribe para ir contra el Cartel de los Soles.

Aunque el venezolano está a casi tres meses de la Nochebuena, ya puede prever el verdadero enemigo: la inflación y la devaluación de la moneda.

Pero Maduro celebra que ha recibido un Doctorado Honoris Causa en Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) , que el propio chavismo fundó, y dice que está más fortalecido "que nunca".

Las alcaldías y los comercios acataron la orden y muestran algún tipo de decoración navideña para evitar llamados de atención de algún militar o policía armado.

o

En Caracas, el Boulevard de Sabana Grande amaneció despejado luego de un enfrentamiento sorpresivo de la Policía Nacional que desalojó a los vendedores informales que ocupaban todo el corredor, uno de los más icónicos de Caracas.

En las tiendas, los vendedores actualizan a diario los precios calculados a dólar Banco Central de Venezuela, que ha registrado un promedio en alza de 1 por ciento semanal.

Temas relacionados:

Navidad

Régimen de Maduro

Chavismo

Crisis social

Inflación en Venezuela

Devaluación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El tiempo de negociaciones se está cerrando, el tiempo para acción está llegando": Sergio de la Peña sobre relación Rusia-EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Sismo (Canva)
Sismos

Fuerte sismo de magnitud 6,9 sacudió a Filipinas

Antártida - Foto Canva
Antártida

Descubren más de 50 lagos ocultos bajo el hielo de la Antártida: el hallazgo podría acelerar el aumento del nivel del mar

Migrantes deportados a Costa Rica desde EE. UU. - Foto: EFE
Deportaciones

Régimen de Maduro asegura que EE.UU. envió a un estadounidense en un vuelo de deportación de venezolanos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Shakira | Foto AFP
Shakira

Críticas a Shakira por su reacción tras la caída de uno de los camarógrafos del concierto: "Ni lo determinó"

Fútbol europeo/ Permisos de viaje - Fotos EFE y Canva de referencia
Goleadores

Goleador europeo está a la espera del "papeleo y visa de trabajo" para unirse a un club latinoamericano

Sismo (Canva)
Sismos

Fuerte sismo de magnitud 6,9 sacudió a Filipinas

Max Verstappen | Foto: EFE
Max Verstappen

Max Verstappen no descartó correr en un futuro con Ferrari y esta sería la condición que pondría para llegar a la escudería italiana

Dwayne Johnson - AFP
La Roca

Dwayne Johnson, "La Roca", reveló detalles sobre su alarmante pérdida de peso: "Todavía me queda un largo camino por recorrer"

Saturno - Foto de referencia Canva
Saturno

Horarios y recomendaciones para ver a Saturno desde Colombia y Venezuela como una de las estrellas más brillantes en el cielo

Cardi B y Shakira - Foto de EFE
Shakira

La razón por la que Cardi B buscó a Shakira tras separase de su esposo: "Hay que recoger los pedacitos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda