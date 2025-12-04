"No necesito tanto mi historia para sentirme seguro": Messi y Müller le ponen picante a la final de la MLS Cup entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps

Tanto Lionel Messi como Thomas Müller brindaron declaraciones sobre la final de la MLS Cup, en la que se enfrentarán, este sábado el Inter Miami y el Vancouver Whitecaps.

Sobre el tema, ‘Leo’ mencionó: "Nos agarra bien, porque llegamos en un momento muy bueno, el equipo está firme, con confianza, ilusionado, y la verdad que jugar de local es un plus también".

"Soy competitivo, me gusta ganar, intentarlo. En el medio hemos tenido rachas malas, momentos duros, pero siempre lo intentamos, nos volvemos a levantar y en búsqueda de lo mejor siempre", acotó.

Por su parte, Müller comentó: "Para la prensa y para la MLS, tiene sentido destacar a Messi y a mí mismo, y a los nombres más grandes, pero se trata de dos equipos con un estilo de juego muy atractivo y vistoso. Es una final perfecta en mi opinión".

"No quiero hablar demasiado sobre los partidos que jugamos (contra Messi)... Siempre jugué con mi equipo. Nunca jugué uno contra uno... Realmente no importa para el sábado. Es un nuevo juego, no necesito tanto mi historia para sentirme seguro", expresó el delantero alemán.

El Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, será la sede del partido final de la MLS Cup 2025 entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps.

El esperado compromiso, que se desarrollará el próximo sábado 6 de diciembre, tiene como protagonistas a Messi y Müller.

¿Cómo llegan ambos equipos a la final?

El Inter Miami se coronó campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025, al vencer al New York City FC (5-1) el pasado 29 de noviembre. Este supone el primer título de conferencia en la historia de ‘las garzas’.

El cuadro que dirige el argentino Javier Mascherano avanzó a la final de la MLS Cup, donde se enfrentará al Whitecaps, ganador de la Conferencia Oeste, para definir al campeón absoluto de la liga norteamericana.

Por su parte, los comandados por el DT danés, Jesper Sørensen, se aseguraron su lugar en la final al ganar la Conferencia Oeste tras derrotar a San Diego por 3-1.

Estadísticas entre Messi y Müller en finales:

Esta no es la primera ocasión que Messi y Müller se miden en un partido decisivo. Lo han hecho ya varias veces a nivel de clubes y selección. El jugador teutón, en ese orden de ideas, domina el historial contra el rosarino.

-2010: Cuartos de final del Mundial - Argentina 0-4 Alemania: Ganó Müller.

-2012/13 - Semifinales de Champions League - Bayern de Múnich vs. FC Barcelona (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo alemán): Ganó Müller.

-2014 - Final del Mundial - Alemania 1-0 Argentina: Ganó Müller.

-2014/15 - Semifinales de Champions League - FC Barcelona vs. Bayern de Múnich (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo español): Ganó Messi.

-2019/20 - Cuartos de final de Champions League - FC Barcelona vs. Bayern de Múnich (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo alemán): Ganó Müller.

-2022/23 - Octavos de final de Champions League - PSG vs. Bayern de Múnich (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo alemán): Ganó Müller.

Lo que le pone aún más interés a este duelo, es que, por primera vez en su historia, los dos equipos disputarán la final de la MLS Cup.