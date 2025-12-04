NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Messi

"No necesito tanto mi historia para sentirme seguro": Messi y Müller le ponen picante a la final de la MLS Cup entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps

diciembre 4, 2025
Por: Nucho Martínez
Futbolistas Lionel Messi y Thomas Müller - Fotos: AFP
Futbolistas Lionel Messi y Thomas Müller - Fotos: AFP
El esperado compromiso decisivo se desarrollará el próximo sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida (EE. UU.).

Tanto Lionel Messi como Thomas Müller brindaron declaraciones sobre la final de la MLS Cup, en la que se enfrentarán, este sábado el Inter Miami y el Vancouver Whitecaps.

o

Sobre el tema, ‘Leo’ mencionó: "Nos agarra bien, porque llegamos en un momento muy bueno, el equipo está firme, con confianza, ilusionado, y la verdad que jugar de local es un plus también".

"Soy competitivo, me gusta ganar, intentarlo. En el medio hemos tenido rachas malas, momentos duros, pero siempre lo intentamos, nos volvemos a levantar y en búsqueda de lo mejor siempre", acotó.

Por su parte, Müller comentó: "Para la prensa y para la MLS, tiene sentido destacar a Messi y a mí mismo, y a los nombres más grandes, pero se trata de dos equipos con un estilo de juego muy atractivo y vistoso. Es una final perfecta en mi opinión".

"No quiero hablar demasiado sobre los partidos que jugamos (contra Messi)... Siempre jugué con mi equipo. Nunca jugué uno contra uno... Realmente no importa para el sábado. Es un nuevo juego, no necesito tanto mi historia para sentirme seguro", expresó el delantero alemán.

o

El Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, será la sede del partido final de la MLS Cup 2025 entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps.

El esperado compromiso, que se desarrollará el próximo sábado 6 de diciembre, tiene como protagonistas a Messi y Müller.

¿Cómo llegan ambos equipos a la final?

El Inter Miami se coronó campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025, al vencer al New York City FC (5-1) el pasado 29 de noviembre. Este supone el primer título de conferencia en la historia de ‘las garzas’.

El cuadro que dirige el argentino Javier Mascherano avanzó a la final de la MLS Cup, donde se enfrentará al Whitecaps, ganador de la Conferencia Oeste, para definir al campeón absoluto de la liga norteamericana.

Por su parte, los comandados por el DT danés, Jesper Sørensen, se aseguraron su lugar en la final al ganar la Conferencia Oeste tras derrotar a San Diego por 3-1.

o

Estadísticas entre Messi y Müller en finales:

Esta no es la primera ocasión que Messi y Müller se miden en un partido decisivo. Lo han hecho ya varias veces a nivel de clubes y selección. El jugador teutón, en ese orden de ideas, domina el historial contra el rosarino.

-2010: Cuartos de final del Mundial - Argentina 0-4 Alemania: Ganó Müller.

-2012/13 - Semifinales de Champions League - Bayern de Múnich vs. FC Barcelona (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo alemán): Ganó Müller.

-2014 - Final del Mundial - Alemania 1-0 Argentina: Ganó Müller.

-2014/15 - Semifinales de Champions League - FC Barcelona vs. Bayern de Múnich (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo español): Ganó Messi.

-2019/20 - Cuartos de final de Champions League - FC Barcelona vs. Bayern de Múnich (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo alemán): Ganó Müller.

-2022/23 - Octavos de final de Champions League - PSG vs. Bayern de Múnich (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo alemán): Ganó Müller.

Lo que le pone aún más interés a este duelo, es que, por primera vez en su historia, los dos equipos disputarán la final de la MLS Cup.

Temas relacionados:

Messi

Thomas Müller

MLS

Copa

Declaraciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congreso de Estados Unidos investiga legalidad de operaciones contra narcolanchas en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Más de Deportes

Ver más
Convocatoria de la selección de Argentina para el último juego de este 2025 - Foto: EFE
Selección Argentina

Sin el Dibu Martínez, pero con Messi al mando, Lionel Scaloni entregó la lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre

Ryan Castro compartió con la selección Colombia - Fotos: EFE
Selección Colombia

Ryan Castro sigue mostrando su cercanía con la selección Colombia: el cantante hizo presencia en el entrenamiento del equipo de Néstor Lorenzo

Hostilidad ante futbolistas panameños en Guatemala - Foto de pantalla tomada de X
Panamá

Hostil recibimiento de la Selección de Panamá en Guatemala: hubo insultos y detenciones previo al partido por el boleto al Mundial 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - AFP
Aviación

¿Qué implicaciones tiene la advertencia de Trump sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano?

Portaviones | Foto Canva
Despliegue militar

China presenta su portaviones más avanzado y asienta un golpe estratégico en su competencia con EE. UU.

John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Convocatoria de la selección de Argentina para el último juego de este 2025 - Foto: EFE
Selección Argentina

Sin el Dibu Martínez, pero con Messi al mando, Lionel Scaloni entregó la lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre

'Poncho' Zuleta, cantante colombiano / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Polémica

Leyenda del vallenato genera polémica al enviar saludo al jefe del régimen venezolano: "Los cantantes podemos saludar a quien nos dé la gana y Maduro es mi amigo"

Daddy Yankee | Foto: EFE
Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que estuvo a punto de morir: “Se supone que yo no estuviera aquí”

Cerebro - Foto de referencia Canva
Cerebro

Así se ve el impresionante primer atlas cerebral logrado por la ciencia que cambia la perspectiva de la mente humana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre