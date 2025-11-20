Estos son los modelos y precios de autos eléctricos que Tesla, marca de Elon Musk, puso a la venta en Colombia

Tesla, compañía estadounidense liderada por el magnate Elon Musk que fabrica automóviles eléctricos, llegó oficialmente a Colombia con un catálogo virtual de varios vehículos que están a la venta.

La empresa, fundada en 2003, liberó su página web para el país latinoamericano con distintos modelos de autos para que los interesados puedan hacer la compra directamente con la compañía o solicitar la prueba de manejo.

Se trata de las referencias Model 3, Model Y, Model X, Model S y la Cybertruck, aunque a la fecha solo están disponibles para la venta los dos primeros modelos que encabezan la lista.

Esto son los precios para Colombia de los modelos Model 3 y Model Y de Tesla:

Model 3:

Rear-Wheel Drive: 109.990.000 COP.

Long Range All-Wheel Drive: 139.000.000 COP.

Performance: 164.990.000 COP.

Model Y:

Rear-Wheel Drive: 119.990.000 COP.

Long Range All-Wheel Drive: 144.990.000 COP.

Cabe mencionar que el costo base puede variar si el interesado quiere adquirir el sistema de conducción Autopilot que está disponible por 32.000.000 COP, el incremento de tamaño de llantas que asciende a 6.000.000 COP, y los acabados de color que tienen un costo entre 4.000.000 y 6.000.000 COP, aunque el Gris Grafito es ofrecido sin recargo.

Por otro lado, el interior en color blanco se oferta por un valor de 4.000.000 COP.

Tesla abrirá dos vitrinas físicas: una en Bogotá y otra en Medellín, pero ya es posible hacer el proceso de solicitud de compra y prueba de manejo tras el lanzamiento de la página.

La empresa llega a Colombia, que se convierte en la tercera nación de la región en recibir al gigante de la industria automotriz eléctrica, con precios competitivos con el claro objetivo de conquistar el mercado de los autos eléctricos.