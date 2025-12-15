NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Chile

"Confiamos en que Chile impulsará prioridades compartidas": Marco Rubio felicitó a José Antonio Kast por su victoria presidencial

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
José Antonio Kast y Marco Rubio - EFE
José Antonio Kast y Marco Rubio - EFE
El jefe de la diplomacia estadounidense emitió un comunicado en el que dijo que espera "colaborar estrechamente" con la administración del presidente electo en Chile.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria electoral el domingo 14 de diciembre.

Mediante un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que espera que con la administración de Kast en Chile se "impulsen prioridades compartidas".

o

"Estados Unidos felicita al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria electoral. Bajo su liderazgo, confiamos en que Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial", mencionó.

Finalmente, dijo que "Estados Unidos espera colaborar estrechamente con su administración para profundizar" la alianza mutua y para promover la prosperidad compartida en el hemisferio.

José Antonio Kast, abogado de 59 años, se impuso en la segunda vuelta frente a la candidata Jeannette Jara, de 51 años y del Partido Comunista, quien encabezó la primera vuelta.

o

Según datos del Servicio Electoral de Chile, Kast logró el 58% de los votos frente al 41% de Jara, por lo que devuelve el poder a la derecha en el país sudamericano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había saludado la victoria de Kast, a quien calificó de "muy buena persona".

"Me acabo de enterar de que en Chile la persona a la que había apoyado, que no lideraba, acabó ganando bastante fácilmente. Así que espero poder saludarlo de aquí pronto. He escuchado que es una muy buena persona", dijo a periodistas en el Despacho Oval.

Kast venció en el balotaje chileno con un discurso contra la inmigración ilegal parecido al que llevó a Trump a la Casa Blanca por segunda vez.

Temas relacionados:

Chile

Marco Rubio

José Antonio Kast

Elecciones Presidenciales

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro arremete contra José Antonio Kast, mientras que otros mandatarios de izquierda lo felicitan por su victoria en Chile

Nicolás Maduro - José Antonio Kast
Chile

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

José Antonio Kast | Foto AFP
Chile

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

Golpe a la izquierda en Chile: José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales para el periodo 2026 - 2030

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Más de Política

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Bandera del 'No', consulta popular de Ecuador / Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Fotos: AFP
Daniel Noboa

"Nuestro compromiso no cambia, se fortalece": Daniel Noboa tras revés del Gobierno de Ecuador en la consulta popular

Candidato a la Presidencia de Honduras, 'Tito' Asfura / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Honduras

Candidato 'Tito' Asfura agradece a Donald Trump su apoyo en presidenciales de Honduras

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Calentamiento Global - Foto Canva
Calentamiento Global

El planeta se calienta sin pausa: expertos piden acelerar una transición justa

Vuelo deportados - AFP
Repatriación

EE.UU. pide a Venezuela reanudar vuelos de migrantes deportados

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / Jugadores de la Selección de Portugal - Fotos: AFP
Cristiano Ronaldo

Cristiano jugará su sexto Mundial: A pesar de no estar frente a Armenia, Portugal metió 9 goles y selló su boleto al máximo torneo FIFA

Galaxia | Foto NASA
Universo

El telescopio James Webb descubre una galaxia espiral casi idéntica a la Vía Láctea que desafía los modelos de formación del universo

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay - Foto: EFE
Bielsa

"Soy tóxico, el que se relaciona conmigo, empeora", la confesión de DT sudamericano que clasificó a su selección al Mundial 2026

Miss Noruega en Miss Universe / FOTO: EFE
Miss Universo

“Miss Emulsión Scott”: Los memes que dejó Miss Noruega luego de vestirse como salmón en la pasarela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre