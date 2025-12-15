"Confiamos en que Chile impulsará prioridades compartidas": Marco Rubio felicitó a José Antonio Kast por su victoria presidencial

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria electoral el domingo 14 de diciembre.

Mediante un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que espera que con la administración de Kast en Chile se "impulsen prioridades compartidas".

"Estados Unidos felicita al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria electoral. Bajo su liderazgo, confiamos en que Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial", mencionó.

Finalmente, dijo que "Estados Unidos espera colaborar estrechamente con su administración para profundizar" la alianza mutua y para promover la prosperidad compartida en el hemisferio.

José Antonio Kast, abogado de 59 años, se impuso en la segunda vuelta frente a la candidata Jeannette Jara, de 51 años y del Partido Comunista, quien encabezó la primera vuelta.

Según datos del Servicio Electoral de Chile, Kast logró el 58% de los votos frente al 41% de Jara, por lo que devuelve el poder a la derecha en el país sudamericano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había saludado la victoria de Kast, a quien calificó de "muy buena persona".

"Me acabo de enterar de que en Chile la persona a la que había apoyado, que no lideraba, acabó ganando bastante fácilmente. Así que espero poder saludarlo de aquí pronto. He escuchado que es una muy buena persona", dijo a periodistas en el Despacho Oval.

Kast venció en el balotaje chileno con un discurso contra la inmigración ilegal parecido al que llevó a Trump a la Casa Blanca por segunda vez.