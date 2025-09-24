¿Cuál es el impacto de las polémicas declaraciones de Trump en las que relaciona un reconocido medicamento con el autismo?

Trump vinculó, sin presentar evidencias, el consumo de Tylenol durante el embarazo con el desarrollo del autismo en los niños.

De inmediato, agencias internacionales de salud y especialistas rechazaron estas afirmaciones por carecer de sustento científico y por el riesgo de generar alarma pública.

¿Qué impacto tienen este tipo de declaraciones en la opinión pública? Abrimos el debate en Ángulo.