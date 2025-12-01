"El día más feliz de nuestras vidas": Mariana Pajón y Vincent Pelluard confirman con emotiva fotografía el nacimiento de su primer hijo

Mariana Pajón, una de las más grandes exponentes del BMX a nivel mundial y de las mejores deportistas que ha dado Colombia, confirmó el nacimiento de su primer hijo.

La doble medallista de oro olímpico y ganadora de una medalla de plata en la misma competencia compartió a través de sus redes sociales la primera fotografía de su hijo recién nacido.

Théo nació el pasado viernes 28 de noviembre, sin embargo, la pareja anunció la noticia dos días después.

“El día más feliz de nuestras vidas. Te amamos Théo”, se lee junto a la imagen.

La imagen no pasó desapercibida por los seguidores, amigos y familiares de la deportista, quienes dejaron varios mensajes de amor para el pequeño.

“Que ternura, miles de bendiciones”, “Bendiciones”, “¡Esa familia es puro amor y felicidad! Bendiciones, son los mejores” y “Felicidades, muchas bendiciones familia”, fueron algunos de los comentarios.

Mariana y su esposo, Vincent Pelluard, confirmaron la noticia de su embarazo el pasado 16 de junio a través de una imagen compartida en redes sociales.

“Un latido de corazón más en esta familia. Teníamos un secreto guardado y hoy estamos felices de por fin compartirles esta noticia. Una pequeña pausa de bici, después de mucho soñarlo. Bebé Pelluard Pajón en camino”, escribió la colombiana en su post de Instagram.

La noticia generó todo tipo de reacciones, entre ellas, la de deportistas colombianos como Catherine Ibargüen, Fabriana Arias, Sofía Gómez, quienes le dejaron un mensaje felicitándola por este nuevo camino.

“¡Qué hermosa noticia! Muchas felicidades, familia”, “ay nooooo mariiiiii lloreeeeee al ver este video. Felicitacionessssss”, “la notica que todo el país esperaba. Dios los bendiga”, “quedé de ojo aguado, qué linda manera de contar”, “bebé eres el más anhelado del universo Dios los Bendiga”, “se merecen muchas cosas lindas en esta etapa”, entre otros son los comentarios que le dejaron a Mariana Pajón.

Días después, a través de un emotivo video compartido en su cuenta de Instagram, la campeona olímpica reveló el género de su bebé.

En el clip, Mariana aparece junto a su esposo, Vincent Pelluard, mientras cada uno carga una bicicleta de diferente color, rosado y azul, haciendo referencia al género del bebé.

Luego, en el video a blanco y negro, ambos comienzan a armar una de las bicicletas para revelar el color.

Al final con la bicicleta de color azul, ambos confirman que tendrán un varón. “El corazón ya late distinto. Todo se siente más real, más mágico. Ya te imaginamos y soñamos. Nuestro mundo cambió de color y armamos la primera de muchas aventuras juntos”, escribió la deportista.