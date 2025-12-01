"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Llegó diciembre, el mes de Navidad por excelencia en buena parte del mundo, no como en Venezuela, donde Nicolás Maduro volvió a adelantar las festividades a octubre, una costumbre del chavismo cada vez que hay crisis.

En medio de la tensión por el “cierre” del espacio aéreo venezolano, Donald Trump confirmó que sostuvo una llamada con maduro.

Según dijo, la conversación “no salió ni bien ni mal”, pero ocurrió.

Además, afirmó que la operación terrestre de Estados Unidos contra redes de narcotráfico que operan en Venezuela comenzará “muy pronto”.

A esto se le suma que Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la casa blanca sobre maduro y su régimen en Venezuela.

En Ángulo sobre la mesa de debate los últimos acontecimientos.