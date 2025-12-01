NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
En Ángulo sobre la mesa de debate los últimos acontecimientos con expertos.

Llegó diciembre, el mes de Navidad por excelencia en buena parte del mundo, no como en Venezuela, donde Nicolás Maduro volvió a adelantar las festividades a octubre, una costumbre del chavismo cada vez que hay crisis.

En medio de la tensión por el “cierre” del espacio aéreo venezolano, Donald Trump confirmó que sostuvo una llamada con maduro.

Según dijo, la conversación “no salió ni bien ni mal”, pero ocurrió.

Además, afirmó que la operación terrestre de Estados Unidos contra redes de narcotráfico que operan en Venezuela comenzará “muy pronto”.

A esto se le suma que Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la casa blanca sobre maduro y su régimen en Venezuela.

En Ángulo sobre la mesa de debate los últimos acontecimientos.

Temas relacionados:

Gobierno de Estados Unidos

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado deja mensaje a Honduras / FOTO: EFE
Honduras

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Rodrigo Paz y Edmand Lara - AFP
Crisis política

¿A qué se debe la inesperada crisis política en Bolivia entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara?

Elecciones en Honduras - AFP
Elecciones en Honduras

"Tenemos que esperar los resultados": observador electoral sobre denuncias cruzadas de fraude entre candidatos presidenciales de Honduras

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Foto AFP
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Donald Trump confirmó que habló por teléfono con Nicolás Maduro

Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro pidió mediante una carta ayuda a la OPEP para detener la "agresión" de Estados Unidos en el Caribe

Más de Política

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Elecciones en Honduras

¿Están en riesgo las elecciones en Honduras? Experto explica la crisis política que vive el país centroamericano

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto AFP
Donald Trump

"El diálogo no salva a Maduro, solo ordena su salida": Antonio De la Cruz sobre reciente declaración de Trump respecto al régimen en medio de despliegue en El Caribe

Donald Trump y Claudia Sheinbaum (AFP)
México

"México se ha convertido en un juguetito de la política exterior de los EE. UU. y de Trump en particular": Armando Guzmán

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jhon Jader Durán, jugador colombiano - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Jhon Jader Durán le propinó un cabezazo a un rival en el encuentro del Fenerbahçe en Europa League

Tren de Aragua

Cae en Colombia alias 'Flypper', mano derecha de 'Niño Guerrero' y financiero del Tren de Aragua

Foto de referencia (EFE)
Elecciones en Honduras

¿Están en riesgo las elecciones en Honduras? Experto explica la crisis política que vive el país centroamericano

Comisiòn Europea / AFP
Crimen organizado

"Sin comentarios": La Comisión Europea evita opinar sobre la tensión entre Venezuela y EE.UU.

María Oropeza lleva 15 meses retenida - Foto: EFE
Detenciones arbitrarias

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto AFP
Donald Trump

"El diálogo no salva a Maduro, solo ordena su salida": Antonio De la Cruz sobre reciente declaración de Trump respecto al régimen en medio de despliegue en El Caribe

Vuelos / AFP
Vuelos cancelados

Estas son las líneas que han suspendido vuelos a Venezuela, las que evalúan y las que se mantienen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre