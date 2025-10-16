NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Trinidad y Tobago

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Víctor Amaya, periodista de Talcual, y Cristy Ramírez, analista política, analizan el tema en Club de Prensa Miami de NTN24.

La Policía de Trinidad y Tobago informó el miércoles que investiga la posible muerte de dos de sus ciudadanos en el último ataque de Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente transportaba droga y que navegaba frente a las costas de Venezuela.

Esto ocurre luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes la muerte de seis personas en este ataque.

Este nuevo operativo de las Fuerzas Armadas se suma a al menos otros cuatro desde que Washington desplegó en agosto los buques militares cerca de las costas venezolanas para combatir el narcotráfico.

Víctor Amaya, periodista de Talcual, y Cristy Ramírez, analista política, analizan el tema en Club de Prensa Miami de NTN24.

